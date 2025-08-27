盧秀燕不選黨魁 打破家天下思維

見聯合報頭版頭條新聞「盧秀燕不參選黨主席，黨主席不該由任何人指定」，筆者腦中迅即浮現一幅圖像，就是所有組織的傳承均應摒棄「家天下」思維；無論現今行政院布局人事，抑或立法院藍綠黨團人事調整，均應如此。盧市長在被國民黨主席朱立倫點名「接棒」的次日，即公開直白表明不宜「欽定」，而應由有意願的人公平競選。這是引導組織變革的必備條件，尤其台灣正值變革與挑戰交匯之際，朝野務必深省「革新必先革人」。

第一，須了解「大罷免」之所以不如綠營所願的癥結。那位「資深立委」屢屢狂言下，其描繪的圖像是不分是非、對所有藍委大屠殺。另有綠委在八二三罷免投票前，仍無視第一輪投票失利的肇因，繼續高唱許多人不認同的「藍白沒收人民的罷免權利」、「跟人民與台灣民主作對」。大罷免的失敗，可說源起於人的錯誤思考與決策。

第二，藍營立法院黨團亦需自省，紛擾多時的大罷免，與藍委真的全然無關嗎？黨團主事者對於自身提案的態度是否草率？刪減預算是否失之精準？面臨議事失序時，黨團乃至黨中央可有機制撥亂反正？藍綠在大罷免結束後均喊出團結，但關鍵仍在選才用人上。報載綠營黨團有多人請辭，藍營黨團卻寂然無聲；無聲不代表黨內團結，藍營黨團人事調整亦不可偏廢，因為此後的朝野論政攻防絕不會歇止。

奧地利哲學家維根斯坦提出「語言、思想、世界」的三重結構。三重結構之意是，我們使用語言投射出我們的思想圖像，此圖像代表對這個世界的事實認定。賴總統於八二三之夜發表談話提出「四個調整」，包括內閣改組，惟改組若淪為政治酬庸，則縱使改組也無益。這幅「無益的政治酬庸」圖像，是賴總統語言的投射與認定。二○二八大選，民意是否可能出現另一種嶄新圖像？