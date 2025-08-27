快訊

聯合報／ 高文文／公（新北市）
民進黨立院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。本報資料照片

大罷免重挫，立院民進黨團幹事長吳思瑤等幹部宣布不續任並主張「重整隊形」，但總召柯建銘堅不辭職。

柯建銘自稱是大罷免發起人，曾誇下海口能罷免多位藍委，然而七二六、八二三投票接連慘敗，未料柯仍老神在在，與外界認知柯應負最大責任，辭去總召甚至不分區立委，迥然不同，令人匪夷所思。

賴政府內閣一團亂，除了幾位爭議閣員已陸續請辭外，賴總統與卓揆均表示會再適度調整。筆者認為，立院總召的形象及重要性不亞於閣員，以柯建銘的作風，尤其續任總召，不只朝野立委難以和諧，恐怕也會連累新內閣團隊，民進黨更別想要翻身。

