賴須改弦更張挽回民心

觀察賴政府在七二六、八二三「大罷免大潰敗」後，檢討力道嚴重不足；賴清德總統選後的發言，僅對所謂「公民團體」致謝，對「更大民意」則以尊重帶過。同時閣揆卓榮泰獲得慰留，人事更動迄今無法令人耳目一新；加上所提總預算追加預算案，回編被刪預算浮濫，似乎仍預備與在野黨正面對抗；在關稅問題上，答詢依舊語焉不詳，缺乏政策的回應力與改革誠意。

事實上，賴清德政府上任已逾一年，從內政操作到外交處境，爭議頻仍，社會氛圍也呈現高度分裂。

首先是「大罷免」策略的失敗。執政黨原本企圖透過罷免在野黨立委來重新塑造國會版圖，卻因訴求過度政治化，反而激發社會反感。罷免制度原本設計在民主框架內，應屬例外性的監督工具；然而當它淪為政黨動員的武器時，民眾不僅質疑其正當性，甚至感受到社會對立的加深。罷免投票結果不僅未能如預期「團滅在野」，反倒成為執政黨民意支持度下滑的轉捩點。

再者，七月豪雨帶來中南部嚴重災情，政府救災動作卻顯遲緩。災後堆積的光電設施廢棄物，更牽動過往光電政策爭議，讓人聯想到產業發展與政商關係的不透明。這些事件疊加起來，使政府陷入「效率不足、責任不明」的困境。

更值得注意的是，年輕族群的民意流失。過去民進黨在世代議題與價值認同上具有優勢，如今卻因執政風格顯得強硬，與青年族群的期待逐漸背離。近期網路上嘲諷執政黨的創意短片與戲謔文宣廣為流傳，正反映了年輕選民對政治失望的另類抗議。

在對外上，賴政府強調「深化與美國合作」，然而，現實卻並不樂觀。與美方的經貿談判傳出不透明與條件失衡的質疑，台積電加碼赴美投資、軍購增加、關稅議題，皆被視為「先送大禮」卻未必換得相應回報，也引起社會疑慮。

在兩岸方面，政府雖提出「賴十七條」作為應對策略，但基本思路是以「敵我定位」為前提，限制兩岸交流、強化防範。這種路線固然能呼應部分民意，但長期而言，是否會使台灣喪失彈性與談判空間，值得思考。當前台海局勢風險升高，若僅以政治口號應對，而缺乏具體的務實規畫，恐怕難以保障台灣真正的安全。

賴政府的困境，不能僅歸咎於現任領導人的決策。蔡英文政府八年執政期間，民進黨長期在國會獲得過半席次，政策推動缺乏在野勢力的有效制衡。當權力高度集中於單一政黨時，用人唯親、政商糾葛、審查機制弱化的問題容易積累。許多爭議案件輕輕帶過，結果在新政府延續下來，甚至更加放大。

民主政治的核心價值，在於權力的制衡與透明。國會雖然可能阻礙行政效率，卻同時具有「防腐劑」的功能。

若執政者無視這一點，將制衡視為阻力而非保障，長遠而言便會使體制失去健康運作的空間。當「上下交相賊」的氛圍逐漸形成，再多的政治動員與媒體資源，也難以彌補民心的流失。

另一方面，危機亦可能成為轉機。若執政者願意真正「改弦更張」，包括重新檢視兩岸政策、調整與美談判的策略，並在內政上展現有效治理與清廉用人，仍有機會挽回民心。民主政治最重要的不是權力的壟斷，而是治理的正當性與回應性。唯有如此，才能避免因社會失望而加速政權輪替。