賴仗勢欺人性格招致挫敗

民進黨暗中推動的大罷免行動終於落幕，重挫了執政黨與賴清德的聲望，賴政府本來想要施加給在野黨的打擊，完全反彈回來打到自己，掉進自作聰明的陷阱，宛如一齣政壇神劇。回想賴清德生涯兩次重大挫敗，似乎跟他性格上的某些特質有關，使他犯下錯誤判斷。所謂性格決定命運，賴如果沒意識到這些缺陷，歷史就會不斷重演。

是什麼缺陷讓他一再跌倒？那就是：自作聰明，仗勢欺人。第一次就是他趁蔡英文遭遇政治生涯重大打擊時想取而代之；可能有些人會覺得奇怪？因為記憶中是蔡英文用總統之尊來修理賴清德，仗勢欺人的不是蔡英文嗎？

當時賴清德擔任蔡的閣揆，民意支持度卻碾壓蔡，他仗著這個「勢」，不顧政治倫理，所以後來蔡英文用身為總統的優勢強力打壓賴清德，似乎也只是剛好。

賴清德欲趁蔡英文元氣未恢復想取而代之，這不是仗著對自己有利的民意之勢自作聰明嗎？而這次對在野黨的壓迫，更是顯而易見的仗勢欺人了。仗著手握國家機器、司法體系，民進黨利用權勢，讓自己享有明顯的競爭優勢。另外，透過媒體配合司法公審柯文哲，關押至今，處處充滿爭議。

上天給賴清德機會做總統，但賴不珍惜這個重任，只為自己的權位私利鬥爭在野，大罷免大失敗的結果，看起來就像是個上天的教訓。