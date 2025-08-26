川普批綠能 台灣應正視光電環境風險

七月初丹娜絲颱風侵襲台灣，西南部海岸傳出太陽能板毀損，還有二成多未清理。對此，環境部除罰款，也下令九月底前處理完。環境部長彭啓明更表示，業者若再不處理，政府就接手。

環境部統計，颱風丹娜絲造成約十三點五萬片光電板受損，引發漁民與居民擔憂；板材中的鉛、鎘、銦、鎵等重金屬若流入海洋，可能對水質與漁業生態造成長期影響。幾乎同一時間，美國總統川普則在社群平台痛批綠能是「本世紀最大騙局」，指其破壞景觀、汙染環境，引發全球輿論熱議。

川普的言論雖帶有濃厚政治性，但也折射出一個不可忽視的問題─若再生能源被過度美化為「零汙染」，卻忽略了生命周期中潛藏的環境風險，最終不僅可能失去社會信任，更會留下龐大的環境帳單。

目前市面上逾九成的太陽能板屬於矽基電池，雖以高純度矽為主體，但導電漿料與焊料中往往含有鉛與銀；若板材破損或處置不當，鉛可能滲入環境。另一類效率更高的薄膜電池，則可能含有鎘、銦、鎵、硒甚至砷。這些元素在正常封裝下風險有限，但一旦進入水體，將對魚貝類與藻類產生毒性，並透過食物鏈威脅人類健康。

其中，鎘是世界衛生組織認定的致癌物，能累積於腎臟與骨骼；砷則為知名的地下水汙染源，慢性暴露會導致皮膚病變與肝損傷。銦與鎵雖非傳統高毒性金屬，但近年研究已發現其長期暴露可能損害呼吸系統與肝臟，並對淡水與海岸生態造成衝擊。研究亦顯示，銻的急性毒性更高於鎵與銦，斑馬魚與本地魚種在短期暴露後即出現顯著死亡率。換言之，太陽能雖能減碳，但背後潛藏的重金屬風險若被忽視，等於將汙染轉嫁給下一代。

全球推動綠能，多半以「減碳」為最高指標。這固然是氣候變遷下必要方向，但也容易誤導社會大眾，以為再生能源就是「完全乾淨」。然而事實上，每一度太陽能電力背後，都伴隨製造過程的能源消耗與廢棄物排放，更包含未來拆除與回收的環境負擔。目前台灣對太陽能板的廢棄回收仍處於初期階段，不但回收率偏低，且重金屬檢測標準尚不完整。一旦板材破損或遭掩埋、焚燒，就可能釋放毒性金屬，造成長期且隱性的環境汙染。當社會大眾逐漸察覺風險卻看不到解決方案，對綠能的信任必然動搖。

台灣若能在此刻正視太陽能背後的環境風險，並提出具體治理與技術方案，不僅能化解民眾疑慮，更能在國際綠能浪潮中樹立一個誠實、務實且值得信賴的典範。