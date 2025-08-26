聽新聞
心誠迎鬼月 香爐見端倪

聯合報／ 鄭國成／台中科大助理教授（花縣壽豐）
農曆7月鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟舉行開鬼門儀式。圖／聯合報系資料照片
農曆7月鬼門開，國定古蹟嘉義城隍廟舉行開鬼門儀式。圖／聯合報系資料照片

《左傳．成公十三年》：「國之大事，在祀與戎。」兩岸擁有「鬼月」歷史文化與信仰活動，雛型胚發於南朝梁武帝蕭衍設壇舉辦盂蘭盆法會，以「諷經施食」儀式達致「救濟幽冥」之目的，應無誤謬。除大陸因文革十年處於祭祀真空期之外，「安息亡魂」、「崇祖敬天」向為炎黃子孫根深蒂固之傳統習俗

無論戶外墓園或陰廟、陽廟，舉凡子孫、信徒舉香齊額膜拜敬奉神鬼先人之餘，皆須將香柱置放香爐恭請受祀者「吃香火」，藉此「心假（非真假義，乃憑藉義）香傳，以香達信」。香爐類如盂蘭「盆」，皆為獻饗受祀者之食器，理應維護乾淨，聊表寸心。然筆者屢次親睹墓園及廟宇之香爐被插置香菸，任其姿態橫七豎八，觀感等同棄置垃圾，分明褻瀆不敬！

筆者請益相關人士。某廟主委解析：「此舉堪比倒插三炷香，屬挑釁行為。」金紙店老闆評斷：「常例不應如此，特例則在當下情況緊急，肇因身邊無香，故以香菸替代，譬如同袍戰死沙場，不得不爾。」有人或曰：「無非孝敬神鬼與滿足嗜菸之往生者。」然而，即便逝者生前菸不離手，飲畢孟婆忘魂湯之餘，前世記憶即失，輪迴重生若能斷戒菸史，豈非有助來世身心健康？

劉向《說苑．敬慎》訓示：「存亡禍福，其要在身。聖人重誡，敬慎所忽。」是故隨意將香菸置於香爐之舉措，理應防微杜漸。福建省仙遊縣有座廟宇，門前對聯所書極是：「做事奸邪，任爾焚香無益；居心正直，見吾不拜何妨？」諸眾若能進階向龍山寺、行天宮「廢除焚香燒紙以利環保」政策看齊，戮力提升空氣品質，亦也無損諸神、祖靈慈悲喜捨之庇祐。

《禮記．祭統》：「禮有五經，莫重於祭。夫祭者，非物自外至者也，自中出生於心也。」陽世子孫祈求驅邪避災，唯有慎獨存誠，履善歸真，道事合一，必能顯祖揚佛，竭盡「了悟生死、民德歸厚」之境界。

