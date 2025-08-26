核三公投就是民意普查

八二三核三重啟公投雖然沒有跨過「通過」門檻，但仍極具指標性意義，因為公投就是政府能源政策的全國性普查。

普查是相對於抽樣調查的概念，抽樣調查是在母體中抽取調查樣本，條件是樣本數必須在一○六八以上，且每一樣本都有均等被抽取的機會；普查沒有抽樣，母體中每一個體都是樣本，因為沒有抽樣，所以不會有抽樣誤差，抽樣調查中一○六八的樣本數，會有正負百分之三的抽樣誤差，例如同意值為百分之卅，代表就同一母體在同一時間做一百次調查，其中九十五次同意值會落在三成三至二成七之間，而另五次調查則會在這個區間之外。當然正負百分之三的抽樣誤差，在統計上是容許的推估值。

而普查沒有抽樣，一就是一、二就是二，沒有抽樣誤差區間，所以核三重啟公投，同意票數為四三四萬一四三二票，不同意一五一萬一六九三票，也就是呈現鐵錚錚的七成四一比二成五八，同意核三重啟的票輾壓了不同意票。

雖然同意與不同意差距顯著，但屏東縣長周春米表示超過七成民眾沒投重啟核三公投，證明超過七成台灣民眾不認同這個花費十一億元公帑的公投；「送水哥」陳聖文講得更直接，他以反對票加上未投票者為母數，認為這代表「全國八成人都不認同」，痛批公投是浪費人民納稅錢。

若這樣的講法是對的，那可會直接打臉總統賴清德。二○二四年大選開票，賴清德得票五五八萬六千餘票、侯友宜四六七萬一千餘票、柯文哲三六九萬四百餘票，換算得票率，分別是四成、三成三五、二成六五，而得票率計算的母數是所有候選人得票的總和；縣長和「送水哥」的算法是以有投票權的人數為母體，若是真的這樣算，當年總統大選選民數有一九五四萬八千餘人，以賴清德得票數和全體選民數的比率，變成支持度只有二成八六。

這次公投投票率奇低，只有二成九五，分析這七成沒有投票的民眾，或許可分為三類：

第一類是冷漠公民。他們會認為只要夏天有冷氣可吹，只要不漲電費，只要電廠不要蓋在我家後院就可以了；至於核三要不要重啟、光電風電要不要擴大、燃煤發電要不要持續？統統沒意見。這類冷漠公民不只是對能源政策冷漠，也可能對所有公共政策議題冷漠，認為不差我這一票，所以不會去投票。

第二類是謹慎公民。認為核能議題極端專業，其效益或缺點，擁核反核人士都有道理；光電風電亦有其優缺點，實在無從決定彼此之間如何取捨或競合，因此放棄表達，讓其他人決定。

第三類是認知衝突的公民。就是兩個認知的衝突，亦即政黨認同（認知一）與知識認同（認知二）的掙扎。比如某甲是民進黨的鐵粉，知識學養卻告訴他，選擇核電才是正確的，如此政黨認同與知識認同就會產生衝突，內心必然糾結，如何消除？只有選擇不投票。同樣的藍白支持者，若是在知識認同上支持反核，也會產生這種現象。這就是心理學「認知不和諧」理論所說的現象，解決內心不和諧的方法就是逃避，不做選擇。

所以政策規畫無法、也不必猜測這三類不表態公民的想法，更不能選擇性硬拗說他們是站在「同意」或「不同意」的一方，能源政策只能就這三成表態者的意見去思考擘畫。何況公投結果，每一縣市都是「同意」多於「不同意」，台灣民意對公共政策議題，可難得有這麼樣的一致性。