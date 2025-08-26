友善二度就業者的意外回報

聯合新聞網日前報導，北市老牌牛排館讓服務生坐下休息，暫時放鬆。此舉獲網友數千個讚！不只員工受惠，該餐廳也因人性化，無意間替自己打了一枚響亮的廣告，吸引無數網友「預告」前往消費。小小改革，替餐廳打造出溫暖形象。

因缺工緣故，現在很多賣場都能看到銀髮族身影。原本某超商為吸引熟年應徵者，而推出許多友善措施，例如更短的彈性工時、收銀友善結帳椅等，竟意外射中許多年輕人的心，紛紛投出履歷，可見得工作環境標準，在許多求職者心中已悄然改變。

薪水可能不再是求職者的首要考量，環境是否友善，成為求職者最在乎的事。因為在冷漠、緊湊、不人道的有毒職場，縱然賺得高薪卻不快樂，最後得花很多時間和金錢去療癒，還不見得能平復！還不如顧好自己最基本的健康，以免造成別人負擔，所以選擇錢少、輕鬆、離家近工作的人愈來愈多。

超商的人資很意外，當初為熟年求職者打造的友善職場，竟吸引許多年輕人目光。但放眼望去，這種願意為熟年勞工改革職場環境的企業，在台灣畢竟還是少數，因此台灣的熟年勞動參與率遲遲沒有起色，且遠遠落後鄰近的日韓。其實台灣企業可曾想過，打造友善職場，受惠的不僅是員工，亦能提升企業形象，招募人才也會更加容易。

另外還有超商為幫助新住民女性和身障者，開設「友善便利商店」，讓語言不流利與肢體不方便的弱勢群體也能自力更生、為社會盡一份力，間接解決很多因經濟拮据而衍生的家庭問題。而這些為弱勢而設立的店，也是少數允許工時縮短到一、二小時的職場。

很多熟年者想重回職場，可惜受限於身體退化、家庭狀況、工時太長等問題。日前，筆者姊姊忽然生病住院，找不到合適看護的我，決定試用一名跟我家買過菜、有恐慌症的中年失業婦女。當她來到醫院還沒上工，我便先給她一天工資，讓她有錢吃飯。我也沒把她當成員工，當護士問起，我說她是我姊姊的朋友。

之後，這位看護知道這行的「錢」規則後，很感謝我每次都提早給她薪水，對她也沒有太多要求，讓她有動力繼續工作。姊姊出院後，這名婦女因工作順利累積了自信，得以重回職場。

現在很多餐廳、銀行保全，都要求員工整天站著，認為如此才專業認真；若他們能允許員工暫時坐下，無須持續緊繃工作，或許就能順利招募，更能提升服務品質。改善職場環境，是為了讓工作效率更好；提升熟年勞動參與率，政府要做的不只是道德勸說和獎金鼓勵，更要打通業者停滯觀念的任督二脈。