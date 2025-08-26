科技．人文聯合講座／汗與淚交織的定目舞台劇

日前在檀香山和首爾兩地，各自觀賞了兩場名聞遐邇的定目舞台劇，依序為檀香山演出的「Auana」（太陽馬戲團）和「HĀ: Breath of Life」（玻里尼西亞文化中心），以及首爾演出的「亂打秀」（NANTA）和「塗鴉秀」（The Painters）。

在數位科技的加持下，各式各樣的多媒體裝置突破了語言障礙，營造更具視覺衝擊力的沉浸式表演空間。五光十色的多維度舞台，除了能讓表演者詮釋更具深度及廣度的戲劇情節外，也能讓觀眾產生新穎獨特的感官體驗。筆者野人獻曝，茲摘述各個舞台劇的觀後心得，以饗讀者。

「Auana」是太陽馬戲團在檀香山推出的最新劇目，劇名源自夏威夷語，意為「漫步」或「打破常規」，蘊含夏威夷傳統的冒險精神。該節目融合雜技、草裙舞、空中表演、喜劇、現場音樂和水上表演等驚險刺激元素，引領觀眾漫步於夏威夷豐富的文化遺產和傳統。舞台上國際及本土藝人的精湛表演，直讓人讚嘆其多元文化的藝術風格，以及驚心動魄的特技橋段。

「HĀ: Breath of Life」是在玻里尼西亞文化中心演出的傳統舞台劇，以太平洋島民為主題，融合火舞特技、數位動畫和環繞音效，歌頌關於生與死、情愛與家庭、悲劇與勝利的太平洋島嶼傳奇。卅多年前，筆者也曾造訪該半露天舞台，彼時劇目為「MANA! The Spirit of Our People」。雖然劇目不同，但在觀賞舞者賣力演出的草裙舞及火舞秀時，依舊感動得熱淚盈眶。

「亂打秀」是一檔廣受歡迎的韓國無話語表演，融合雜技、擊鼓和喜劇元素，並以廚具為樂器，呈現出動感十足、節奏明快的戲劇張力。這次在明洞亂打劇場觀賞，表演者三不五時就與台下互動，並邀請觀眾參與各個環節的演出，滑稽橋段讓男女老少都看得捧腹大笑。

「塗鴉秀」是帥哥歐爸熱情演出的動感作畫表演，融合韓國流行音樂（K-Pop）、韓流舞蹈、現場藝術和喜劇元素，以各式各樣的作畫方式，讓即興創作畫面述說著千言萬語。雖然生成式ＡＩ作畫工具，如DALL-E、Midjourney、Stable Diffusion、Leonardo.Ai等作畫功夫及速度已讓人嘆為觀止，但看到真人舞者汗流浹背在舞台上奮力塗鴉時，心中還是湧起了莫名的感動。

不禁想起今年四月時，在台南觀賞FOCASA馬戲團「幾米男孩的100次勇敢」的其中一幕：當張霈淳飾演的盲女持著手杖，如履平地般的行走在窄仄的椅背上時，不少觀眾都熱淚盈眶、齊心護持盲女行走每一步，那份感動應有部分源自於聯想到舞者練就這套馬戲絕技背後所下的苦功。

如今，允文允武的機器人，在許多面向都已超越人類；然而，在可預見的將來，舞者的汗水與觀眾的淚水，依然是聰明的機器人所無從取代的。（作者為台大資工系教授）