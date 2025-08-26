聽新聞
慰留教長 能救信任危機？

聯合報／ 羅德水／全教會文宣部主任（台北市）
教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片
教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片

一如外界預期，第二波「大罷免」再度以失敗收場。觀察選前即傳出的內閣小幅改組名單，不難看出賴政府早已意識到需調整人事才能回應民意，並「調整施政優先順序」。

在這波人事異動中，屢被點名的教育部鄭英耀被慰留，捲入性平事件爭議的政務次長葉丙成則請辭獲准。官員更迭、人事異動，各界自有評判；比起誰去誰留，更關鍵的是如何以具體行動解決問題、提升台灣教育品質。教育部團隊上任已進入第二年，治理表現令人不敢恭維，亟需展現專業作為以回應社會期待。過去一年多來教育政策爭議頻仍，社會大眾對教育部的表現陷入信任危機，主要原因有二：

其一，教育施政重點錯置。眼前教育現場問題層出不窮，棘手的難題包括：高教學歷造假、學術倫理失範、中小學校園濫訴有增無減、教師職業吸引力不斷下滑等，任誰都知這些是最需迫切解決的教育困境。然教育部面對這些問題卻鮮有積極作為與有效對策，反而對「清查教育人員是否持有中國大陸身分證」等議題雷厲風行而格外積極，本末倒置，嚴重偏離教育施政正軌。

其二，教育部長未能守護教育專業。教育部本應是教育現場的後盾，卻長期淪為其他部會的政策提款機。去年的「班班鮮奶」鬧劇，教育部無力維護校園專業；今年索性自己推出「校園愛心球」、「限制第七節排課」及形同文字遊戲的「教師身心調適假」。這些政策不僅無法解決問題，反而讓學校成為承擔責任的代罪羔羊。教育部未能成為教師的後盾，反成了麻煩製造者，如此施政風格如何取信於教師？又如何引領教育發展？要突破困境、開創新局，教育部必須拿出決心，從根本反省治理模式，展現尊重專業的具體作為。

首先應謙卑記取教訓，堅定守護專業：教育施政不能譁眾取寵，更不該淪為政治正確的表演。教育部長的首要任務是為教育人員撐起專業自主空間，確保校園免於不當干擾，不再成為政治角力場。過去錯誤政策的學費不能白繳，唯有回歸專業正軌，教育部才能重新贏回教育現場的信任。

其次應直面教育沉痾，提出專業對策：現階段各級學校均面臨諸多困境，高教必須徹底清理學歷造假亂象，重建學術公信力；中小學則需大幅修正不合時宜的法規、遏止濫訴歪風，避免教師在訴訟陰影下繼續以防禦性教學自保。更重要的是，必須切實改善教學環境、提升待遇，吸引優秀人才投身教育。少子化海嘯迫在眉睫，規畫前瞻的降低班級人數時間表，落實精緻教育已刻不容緩。

新學期即將展開，社會高度關注教育部能否真正的謙卑檢討、務實改革、並以前瞻規畫提升教育品質。請停止華而不實的口號，教育進步需要的是務實改革與專業治理。期待教育部勇敢調整步伐，堅守專業立場，成為學校與教師的堅實後盾。

