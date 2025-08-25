聽新聞
美法帶頭 核電再起

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）

隨著核三廠二號機組於二○二五年五月中旬執照到期並停止運轉，台灣正式邁入「非核家園」。然而，這沒有帶來能源自主或環境改善，反而造成電力缺口擴大。

在國際上，核能地位正逐漸翻轉。歐盟於二○二二年正式將核能納入「永續分類法」，視其為過渡時期的重要綠能。這意味著，在歐洲，核電不僅是減碳的選項，更是投資上合格的綠能標的。今年六月，世銀總裁班加指出該行將解除對核能融資的禁令。這凸顯了全球金融體系也承認核能在能源轉型中的戰略角色。

然而，在台灣，核能卻仍被排除在綠電範疇之外，台灣選擇讓自己在這股國際趨勢中孤立，僅僅因為「非核」是政治正確的象徵，無視背後的科學依據。

當然，核廢料問題依舊存在，但這是核電國家的共同課題。美國暫存在乾式貯存桶，法國透過再處理減量，芬蘭率先建設深層地質處置場。這些國家沒有選擇放棄，而是努力尋找可行的技術與社會共識。唯獨台灣，選擇將核能直接畫上句號。

