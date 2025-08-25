核三廠未來 在賴總統一念間

核三廠延役公投案，同意四三四萬餘票、不同意一五一萬餘票，代表支持核三廠延役的人數遠遠高於反對的人數（百分之七十四比廿六），也代表百分之七十四的公民不接受「非核家園」政策。可是因為投票率偏低，最終有效同意票未過選舉人數百分之廿五的門檻，公投案未通過。

然後呢？核三廠會不會延役？答案跟公投前一樣，一切在賴清德總統的一念之間。通過的公投案對執政者有沒有拘束力，要看執政者的民主素養。核三延役公投未通過，但並沒有任何法律規範核三廠不能延役。然而可以預期的是，反核團體或再生能源利益團體會以此為藉口，阻擋核三廠的延役。

賴政府團隊對於台灣電力系統陷入泥淖心知肚明，台灣需要核能，國內工商團體的建言、美國在台協會的明示、黃仁勳的提醒，句句到位。在公投前後，賴清德就說核安會已在草擬審查辦法，台電公司也在進行安全檢查。這也是他說核三廠延役兩個必須要做的事。如果他沒有規畫讓核三廠延役，做這些事幹什麼？

對賴清德而言，反核基本教義派的反彈是另一個考量。他曾說「非核家園」不是民進黨的神主牌，以其目前的言論，等同於實際宣示放棄非核家園政策。真正的問題是，賴總統說的話是不是在忽悠民眾？還是真的有行文要求相關單位確實執行？揣摩上意是職場的生存法則，公務體系的基層人員，對於政治人物高來高去的宣示，會無所適從，媒體的報導真的是長官心裡所想嗎？媒體上的話可以做為公文簽辦的開場白嗎？政治人物在媒體上的發言，可以視為對全民的承諾嗎？

如果賴清德總統真的有正式公文指令，相關單位劍及履及地從事工作，我們認為核三廠兩年後可以恢復供電。但如果大家忙於揣摩、陽奉陰違、應付了事，以核能電廠需合乎法規要求的嚴謹程度，核三要重啟恐怕與遙遙無期相距不遠。

這次公投還有一個效應，就是國內反核團體，如公民行動聯盟、全國廢核平台可能走入歷史。

二○一八到今年三次核能相關的公投（以核養綠、核四商轉、與核三延役），擁核與反核討論的議題幾乎沒有差異，贊成核能的人對於反核團體提出的論述，包括安全性、核廢料、與地震影響每次都有明確回應；但反核團體對於擁核者所提，台灣需要的能源供應安全、發電價格的平穩、以及減少二氧化碳與空汙的排放，幾乎都沒有任何回應。

民眾黨邀請反核團體與擁核者擂台，但所有反核團體都拒絕派代表參加。一群只能躲在鍵盤後的工作者，又怎麼說服民眾接受你們的立場？在公投中表現的無助與無能，未嘗不是這次公投同意與不同意票如此懸殊的原因。