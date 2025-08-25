請總統回應核三公投民意

民進黨以非核執念，強推再生能源，打開潘朵拉的盒子。台灣長久以來堅持的土地使用管制規則與環境法思維，逐一退守。「核三延役公投」超過四三四萬票同意，遠高於一五一萬票不同意，顯示公民社會對能源結構、光電亂象強烈不滿並期待調整。

回顧「再生能源發展條例」二○一九年修法，明定二○二五年再生能源發電設備目標為二七○○萬瓩以上。太陽光電裝置容量從二○一九年的四一五萬瓩，驟增三點六倍至一四八四萬瓩，遍地開花。

儘管農發條例揭示「農地農用」原則，農地卻是最早走歪，以「小二甲」變更編定方式辦理農地變更，甚至在二○二○年農委會收緊審查後，仍爆發台南市經發局長收賄、遭檢方起訴醜聞。二○二二年台南學甲議員服務處「八十八槍」事件、二○二三年議長選舉賄選疑雲、二○二四年漁會理事長遭槍殺，到近日前台南市議會議長郭信良因光電案交保候傳，開發利益之巨大，染黑賴總統本命區。

山坡地保育利用條例、自來水法、水質水量保護區條例等，對於山坡地與集水區的限制開發，被一個個「綠能先導計畫」解構。高雄大樹區自來水公司配合標租土地、台糖平地造林近千公頃土地砍樹種電，審計部、監察院意見（一一二財正○○七糾正案）如蚍蜉撼樹。從水庫、滯洪池、淨水廠、埤塘等靜水域型太陽光電，到企圖結合離岸風電之海上太陽能試驗案，明顯未納入環境風險。

在絕對的利益面前，漁電共生的環社檢核更像是一個虛弱的突變，試圖避免重演「假種田真種電」的覆轍。雖有部分成功案例，但數月前國內最大、開發面積近千公頃之誠新綠能，因缺少養殖事實、無法售電而驚爆財務危機，使過度理想化的環社檢核跌落神壇。

離岸風電則讓漁業法、野生動物保育法低頭，漁業權補償基準或可弭平漁民不滿，但施工干擾、噪音卻持續影響中華白海豚等瀕危物種。仰賴廠商聘用鯨豚觀察員、停止施工、縮短施工時間等理想如空中樓閣；台灣遠洋漁業外籍觀察員之死（更大的利益與衝突），已預見鯨豚觀察員制度的崩壞。

罄竹難書！台灣如此小的土地，無法容納這麼多的貪婪，只為了滿足意識形態和黨的政治利益。桃園市擬制訂禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板；規範既有設施每兩年一次須由第三方執行維運健檢之「太陽能板設置指引」，只是遲來的地方自力救濟，損害早已深入全台。

丹娜絲颱風過後月餘，遍地光電板廢棄物仍無法清除，環境部無法回應「可回收不等於會回收」的根本問題，依舊配合經濟部作出無毒、不造成汙染的虛假陳述。好官自為之，捨棄專業而輕諾、言出卻無法行，國家和人民必將付出更高的代價。請賴總統尊重支持核能、合理調整能源結構的最新主流民意，確實督導核安會訂定安全審定辦法及確保台電完成核電安檢，一舉掃除核能使用障礙。勿再操弄話術、失信於民！