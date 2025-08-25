國民黨新主席 要務實面對藍白合

盧秀燕拒選國民黨黨主席，這未嘗不是一件好事。國民黨現在需要的不是一位強勢主席，而是身段柔軟、且具有藍白合才能勝選的認知。國民黨要面對的不是如何乘勢得分，而是怎樣構築一條務實且團結在野的藍白合作之路。

過去藍白整合失敗，從總統選舉談判破局到各地選戰的分裂競爭，種種經驗顯示，單靠「共同反對」不足以形成穩固合作。藍白聯手抵抗大罷免雖短暫成功，但若缺乏長期戰略與機制設計，恐是一時煙火，不足以支撐二○二六地方選舉與二○二八政權更替。

藍營新主席若無視此一局勢，只圖黨內團結或搶奪權力紅利，恐將錯失關鍵機遇。國民黨需要的是一位能穿越舊有藩籬的整合者，而非只會防守本位者。因為現實是無論國民黨或民眾黨，單打獨鬥都難以撼動民進黨的根基；若無策略聯盟，藍白終究只能在政壇邊緣各自為政。

合作當然不只是口頭呼籲，而須由國民黨主動規畫、提出具體路徑。例如在二○二六選舉中設立「共推候選人原則」，以民調為依據選出最具勝算者；對於各縣市席次，依照藍白各自優勢區域合理配置資源；同時對重大政策協議建立共同政見平台，才可能讓合作穩定延伸至二○二八年。

策略與制度之外，更大的挑戰在於心態。藍白合作不是政治分贓，而是一場社會信任重建與文化融合的過程。若無法跨越過去的對立、誤解，甚至個人恩怨，合作只能是表面文章。黨主席不僅要懂得談判，更要具備說服基層、包容異己的能力；必須讓黨內相信「讓一步」並非示弱，而是為了大局的強大；也要讓白營感受到尊重，而不是「大黨欺小黨」的壓制與蠶食。

更關鍵的是，合作不能只停留在選舉考量，更要回應民意期待。人民想看到的，不是政黨為權位爭執不休，而是為政策願景團結前行；能源轉型、社會正義、財政紀律、兩岸穩定，這些才是影響台灣前途的實質議題。國民黨要從政黨競爭思維轉化為整合在野聯盟，與民眾黨並非只在選舉時合作，平日卻各行其是。

任何合作都會遭遇變數，尤其當民眾黨內出現新生代勢力或有意角逐大位者，國民黨需有足夠智慧處理。例如在新北市長布局爭議中，一方主動出擊，另一方如不及時對話協調，衝突就可能擴大，讓合作變數叢生。藍營需要寬廣胸襟，願意退一步來思考全局，而非拘泥於地盤之爭。

選戰不是數學計算，更是心理戰與化學變化。若只是算席次、談利益，必然爭執不斷；唯有在價值上有共鳴，才能產生信任，形成穩固聯盟。從立法院合作到大罷免的共同行動，藍白已展現出一定默契與成果，這是推動更大合作的基礎；國民黨須主動出擊，讓人民看到一個不再「只能反對」的在野陣營，而是有治理準備、有執政能力的聯盟。

藍白能否真正合流，決定的不僅是選舉結果，更是台灣政治文化的試金石；是繼續重複內鬥分裂、縱使政黨輪替也毫無差異的惡性循環？還是突破政黨自利藩籬，共同為民眾福祉尋求更大共識？這不僅是藍白的選擇而已。國民黨若能以取得政權大局為目標而整合藍白，則不只是贏得選戰，更贏回台灣人民對未來政治的期望。