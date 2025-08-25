聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨放下算計 才能挽民心

聯合報／ 李亞琪／服務業（台北市）
圖／波波漫畫
圖／波波漫畫

首波大罷免失敗後，民進黨原可以順應民意收手，起碼輸得有尊嚴一些，也是對選民的尊重。可惜仍執迷不悟，導致第二波罷免輸得更難看，而今覆水難收，悔之晚矣。

八二三這天剛好是農曆七月鬼門開，民進黨搞鬼不成，反遭民意反噬，要嚇走在野黨，反嚇到自己，這才驚覺，更大的民意是對民進黨的倒行逆施說不。

罷免原是指民選公職人員「在任期中如其表現不受選民認同，可由原選舉區之選民通過罷免機制令其強制退場」。然而這些被罷免的立委才上任一年多，民進黨可以不認輸，但聰明的選民才投票不久，怎願推翻自己原來的選擇？何況他們未違法或道德瑕疵，於是選民用選票再次正告執政黨，甚至給予這些立委更多支持。

罷免淪為民進黨鬥爭工具，社會吵鬧政務空轉，浪費數以億計民脂民膏，可謂全民皆輸。民進黨為拉下在野黨，一黨獨大，對政敵抹黑抹紅；結果搞鬼不成，反遭民意反噬，是咎由自取。罷免接連潰敗告訴民進黨，民意不會輕易隨執政黨算計起舞，濫用制度只會讓選民反感，更重創自身聲望。

人民期待的無非是安定生活，兩岸和平發展，奉勸執政黨若想挽回民心，請別再搞鬼，只有盡力團結在野黨，海納百川包容多元，發展民生經濟才是正途。若再沉迷政治算計操作，只會把早已背離的民心推得更遠。

大罷免 民進黨 執政黨

延伸閱讀

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

大罷免落幕…賴蕭蔡官邸碰面 喊話合作帶領台灣前進

核三公投沒過遭批 黃國昌反駁大罷免才是浪費公帑

宣布要修公投法 黃國昌透露修正案草案「是回復2019年公投法」

相關新聞

請總統回應核三公投民意

民進黨以非核執念，強推再生能源，打開潘朵拉的盒子。台灣長久以來堅持的土地使用管制規則與環境法思維，逐一退守。「核三延役公...

核三廠未來 在賴總統一念間

核三廠延役公投案，同意四三四萬餘票、不同意一五一萬餘票，代表支持核三廠延役的人數遠遠高於反對的人數（百分之七十四比廿六）...

美法帶頭 核電再起

隨著核三廠二號機組於二○二五年五月中旬執照到期並停止運轉，台灣正式邁入「非核家園」。然而，這沒有帶來能源自主或環境改善，...

順應民意 內閣需大改組

八二三罷免投票落幕，投票結果差距懸殊，最終七席國民黨立委無人被罷免；連同七二六首波罷免投票遭完封慘敗，「大罷免」徹底失敗...

國民黨新主席 要務實面對藍白合

盧秀燕拒選國民黨黨主席，這未嘗不是一件好事。國民黨現在需要的不是一位強勢主席，而是身段柔軟、且具有藍白合才能勝選的認知。...

民進黨放下算計 才能挽民心

首波大罷免失敗後，民進黨原可以順應民意收手，起碼輸得有尊嚴一些，也是對選民的尊重。可惜仍執迷不悟，導致第二波罷免輸得更難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。