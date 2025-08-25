民進黨放下算計 才能挽民心

首波大罷免失敗後，民進黨原可以順應民意收手，起碼輸得有尊嚴一些，也是對選民的尊重。可惜仍執迷不悟，導致第二波罷免輸得更難看，而今覆水難收，悔之晚矣。

八二三這天剛好是農曆七月鬼門開，民進黨搞鬼不成，反遭民意反噬，要嚇走在野黨，反嚇到自己，這才驚覺，更大的民意是對民進黨的倒行逆施說不。

罷免原是指民選公職人員「在任期中如其表現不受選民認同，可由原選舉區之選民通過罷免機制令其強制退場」。然而這些被罷免的立委才上任一年多，民進黨可以不認輸，但聰明的選民才投票不久，怎願推翻自己原來的選擇？何況他們未違法或道德瑕疵，於是選民用選票再次正告執政黨，甚至給予這些立委更多支持。

罷免淪為民進黨鬥爭工具，社會吵鬧政務空轉，浪費數以億計民脂民膏，可謂全民皆輸。民進黨為拉下在野黨，一黨獨大，對政敵抹黑抹紅；結果搞鬼不成，反遭民意反噬，是咎由自取。罷免接連潰敗告訴民進黨，民意不會輕易隨執政黨算計起舞，濫用制度只會讓選民反感，更重創自身聲望。

人民期待的無非是安定生活，兩岸和平發展，奉勸執政黨若想挽回民心，請別再搞鬼，只有盡力團結在野黨，海納百川包容多元，發展民生經濟才是正途。若再沉迷政治算計操作，只會把早已背離的民心推得更遠。