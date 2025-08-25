朝野僵局待解 總統勿再耍賴

八二三國民黨七席立委罷免案全數未通過，加上七二六首波罷免投票，卅一席藍委全數安全過關，一年多來因「大罷免」造成的社會撕裂與動盪，終於落下帷幕。

為了扭轉朝小野大的劣勢，賴清德總統訴諸「更大的民主」，推動「大罷免」大搞政治惡鬥，不僅花費大量社會資源還撕裂社會，造成人民間的仇恨對立。回顧前總統陳水扁時期，同樣在朝小野大局面下，扁政府與在野黨透過談判妥協，尚能推動多項重大政策。如今的賴總統，卻只想著鞏固綠營基本盤，企圖鬥倒在野黨以實現綠色獨裁；為了添大罷免柴火而操弄反中情緒，還拋出「雜質說」分化台灣人民，將總統團結國家與全民的職責拋諸腦後。

總統執意與在野黨玩零和遊戲，導致朝野僵局無解，許多重要法案與人事案遲遲無法步上正軌，導致賴政府一年多來，除了政治惡鬥外毫無亮眼政績。對此，多數民意在兩波大罷免投票及核三重啟公投，對賴政府投下不信任票。倘若賴總統還有身為「公僕」的自覺，就應尊重多數民意、放下個人私利，與在野黨謀求和解。

此外，卓內閣的滿意度屢創新低，尤其應對中南部風災水災、與美國關稅談判的表現，廣遭各界質疑，甚至多位閣員施政或發言荒腔走板，民怨四起。賴總統若想挽回國人信任，應認真考慮大幅改組內閣，甚至內閣總辭。倘若仍不把多數民意當回事，繼續讓「信賴人馬」尸位素餐，相信明年地方選舉乃至二○二八年大選，人民會繼續用實際行動教訓民進黨。

政治是妥協的藝術，面對朝小野大的現實，賴總統在去年勝選時曾承諾「溝通、協商、參與、合作，人事布局不分黨派、用人唯才」，遺憾的是他並未信守諾言。

如今大罷免與核三公投完敗，正是國人「不信賴」的鐵證。奉勸賴總統謙卑接受多數民意，積極化解朝野僵局，專心應對內外挑戰，勿再耍賴操弄政治惡鬥，否則無以為台灣開創新局。