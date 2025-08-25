順應民意 內閣需大改組

八二三罷免投票落幕，投票結果差距懸殊，最終七席國民黨立委無人被罷免；連同七二六首波罷免投票遭完封慘敗，「大罷免」徹底失敗。這場人為的「期中選舉」代表一年多來賴總統的施政方式不得民心，甚至造成社會分裂與多數國人不安。

外界第一時間要求賴總統檢討施政與內閣人事，賴雖已證實內閣有改組必要，卻也留任卓揆。然若只換少許部長而不更換行政院長，與國人期待恐有很大落差，也顯現不出反省、對投下反罷免票的廣大選民有謙卑之心。大罷免與重啟核三公投案淪為少數的「大失敗」，說明執政黨施政嚴重悖離民意，此時總統和閣揆就應負起政治責任；總統或因任期保障而不會下台，則不論從政黨政治或責任政治角度來看，行政院長卓榮泰即應承擔政治責任主動辭職下台，並不接受總統慰留。

卓榮泰院長在八二三完成投票後表示，他曾在七月底和賴總統談過，希望能給國人更快、更大的行政團隊改革，且讓總統有更大的改革空間，能通盤考量未來內閣團隊與人事布局。既然如此，卓內閣該做的就是全體總辭，讓賴總統重新組閣；尤其大罷免期間，卓院長曾多次親自下鄉助攻罷免，如此將政黨利益凌駕於社稷穩定之上的閣揆，還應留任嗎？

七二六首波大罷免投票結束時，紐約時報曾以「台灣罷免行動熄火，總統賴清德受挫」為題分析，指出「大罷免大失敗」是賴政府的挫敗，執政黨對國會的「反攻」不只以失敗告終，更是賴政府的「民意警鐘」；第二次罷免完畢，日本讀賣新聞立即報導，經過連續兩波罷免投票，立法院依舊維持「朝小野大」格局，賴政府運作將更艱難。以上外媒的看法與分析，均透露出廣大民眾對賴總統與卓內閣的施政極為不滿。

兩岸需要和平、台灣需要發展、社會需要和諧。當前國家與人民最需要的是拚經濟、顧民生，而不是拚戰爭、搞分裂。在推動大罷免的過程中，卓內閣許多首長不顧行政中立與社會觀瞻，公然介入罷免宣傳並誣指在野黨立委為「中共同路人」，卓院長可曾有任何制止？甚至屢將國會通過的重大法案提出覆議，或要求大法官釋憲；眼見如此不與在野黨溝通協調、漠視民意趨向的諸多作為，試問行政院長能不換人、內閣還能不大幅改組嗎？