科技．人文聯合講座／劉禹錫「烏衣巷」的歷史滄桑

民主社會以選舉來決定政權更替，比起封建專制時期平和許多。古代聖明之君往往乾綱獨斷，秉持中庸。其次之帝王，駕馭兩端，非為聖君，不失明主；如失駕馭兩端之能力，常為無為庸君，易成黨禍，國家陷入危局，如若昏君在朝或者母老子弱，若外有強權，將陷入亡國危機。

歷史不可能重複，然而模式常會規律複製。「它（歷史）反覆強調了我們，乃是在我們之前的諸先賢學長許多已發表過的意見，我們的目的不是打頭陣，而是對以往的教訓作包容性的說明，以鑑往知來，我們提示的是人類經驗的觀察，而非個人的驚人發現。」（鄭緯民譯）威爾．杜蘭《歷史的教訓》（The Lessons of History）序文裡面開宗明義說明歷史存在的實用意義，最少不要犯類似錯誤。

近日深夜，見司馬光《資治通鑑》，隨手抽閱，讀到反抗王莽的綠林軍諸將忌憚劉縯、劉秀兄弟威望，遂立劉玄，史稱更始帝。更始推翻王莽得天下，欲分封異性諸王，臣下規勸不聽，赤眉逼近，依然分封諸王，迫於外逼，誘殺諸王，遂亂，赤眉軍陷長安，出降而亡。綠林軍諸將猜忌擁立無能之主而誤國，七國之亂前鑒視而不見，不知史鑒所然。

民國五、六、七十年代出生的人，可讀到國中課本劉禹錫〈陋室銘〉，「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。斯是陋室，惟吾德馨…。」惕勵人心，君子進則仕，退則隱。劉禹錫銳意革新，依王叔文黨，叔文施展權謀推動「永貞改革」，僅一四六天即告失敗。王叔文貶死，劉禹錫、柳宗元等人遠謫。劉禹錫在貶謫地和州（安徽和縣）寫作這首銘文，距中樞任職已是廿餘年後。終於他被召回京，途經金陵，憑弔古蹟，「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」〈金陵五題之二／烏衣巷〉烏衣巷名得於三國東吳軍士身著烏衣，駐軍於此。東晉王謝兩家避禍南遷士族階層入住烏衣巷，他們過朱雀橋上朝，足以想見昔日繁華。劉禹錫看到蔓草叢生的朱雀橋，烏衣巷破落為尋常百姓雜居之處，燕子漂泊寄於簷下之情點燃自己心中的蒼涼感。

古蹟有別，時過境遷，繁華落盡，加深苦痛的蒼涼。元代色目人薩都拉詞〈滿江紅．金陵懷古〉「六代豪華，春去也，更無消息。空悵望，山川形勝，已非疇昔。王謝堂前雙燕子，烏衣巷口曾相識。聽夜深，寂寞打孤城，春潮急。思往事，愁如織。懷故國，空陳跡。但荒煙衰草，亂鴉斜日。玉樹歌殘秋露冷，胭脂井壞寒螿泣。到如今，只有蔣山青，秦淮碧！」「玉樹歌」為陳後主所作歌謠。隋軍攻入金陵城，後主攜張麗華、孔貴嬪躲入宮中枯井，搜捕軍士見井邊片片胭脂，遂捕得後主等人，此井遂稱「胭脂井」，以辱後主昏聵。為什麼劉禹錫飽受到貶抑之苦呢？清代學者王夫子評述王叔文為「器小而易盈，氣浮而不守」，「膠漆以同其類，亢傲以待異己，得志自矜。」

今日雖為民主時代，人性還是沒有改變。我們往往喜於創造歷史，卻易於忘記歷史。歷史是怎麼被遺忘呢？法國學者保羅．呂克爾《記憶，歷史，遺忘》（La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli），值得我們來細讀。

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）