民意已展現 能源政策勿一意孤行

八二三核三重啟公投結果，雖未達五百多萬票門檻，但逾四百三十萬票同意、以近七成五的得票比率輾壓不同意，民意已強烈要求政府反思能源政策。

主掌經濟與能源政策的經濟部長郭智輝，曾多次被點名該下台都不動如山，竟選在核三重啟公投前夕丟出辭職信，讓執政黨十分難堪。主帥棄守長城，似乎早已預見公投結果不利。

核三廠有兩部機組，二○二三年的總發電量全國占比約六點三％，剛被停掉的第二機組占比約三％。或許有人認為區區三％微不足道，可是不要忘了，現在遍地開花，且大肆將農地、池塘都拿來種電，甚至砍樹而引起負面環境影響的太陽光電能，總占比也不過約五％，風力發電占比也還不到四％。也就是說，單一個座落在恆春地區的核三廠，其發電量與全國太陽能與風能的總發電量不相上下。

風力與太陽光電等分散式能源系統具有彈性佳，且發電可即時供應在地需求的優點。但是單一系統發電量小，不足以供應大規模產業用電需求，且不穩定性高。從國家整體經濟發展的角度來看，實不足以作為主要電力供應來源。當然基於減碳與環境永續的目的，各種綠能應該持續努力推動。但應評估國內客觀環境與地理條件可能發展的上限，而不是設定一個不切實際的目標、不顧一切地推動，不僅耗費巨大成本，且可能造成生態與環境的浩劫。

當然，以上這些理由，去投下公投票的一般民眾可能不易理解。但公投結果同意與不同意的比例如此懸殊，所反映的事實是：從產業界，以及廣大商家、民眾對能源的要求很單純，希望能有穩定、不跳電的能源而已。至於接到家裡的電是來自哪一種能源產生的，其實並不太關心，且留待專家們以專業角度來考量吧。

雖然因公投制度設計，即使同意票遠超不同意票三倍，但公投案仍屬不通過。但四百多萬張同意票所表達出來的強烈民意已經很清楚，執政黨萬不可因為公投未過關就一意孤行，應重新思考完全不要核電是否理性且合乎時代潮流？當然核能安全、核廢料處理等，是科學議題，也是必須嚴謹看待的問題。全世界有那麼多的核電廠在穩定運轉，不至於全然無解。甚盼朝野各黨派通力合作，拋棄僵硬的意識形態，為台灣的產業發展與環境永續共同努力。