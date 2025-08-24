聽新聞
0:00 / 0:00

民意已展現 能源政策勿一意孤行

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
重啟核三公投攸關台灣能源政策走向。記者邱德祥／攝影
重啟核三公投攸關台灣能源政策走向。記者邱德祥／攝影

八二三核三重啟公投結果，雖未達五百多萬票門檻，但逾四百三十萬票同意、以近七成五的得票比率輾壓不同意，民意已強烈要求政府反思能源政策。

主掌經濟與能源政策的經濟部長郭智輝，曾多次被點名該下台都不動如山，竟選在核三重啟公投前夕丟出辭職信，讓執政黨十分難堪。主帥棄守長城，似乎早已預見公投結果不利。

核三廠有兩部機組，二○二三年的總發電量全國占比約六點三％，剛被停掉的第二機組占比約三％。或許有人認為區區三％微不足道，可是不要忘了，現在遍地開花，且大肆將農地、池塘都拿來種電，甚至砍樹而引起負面環境影響的太陽光電能，總占比也不過約五％，風力發電占比也還不到四％。也就是說，單一個座落在恆春地區的核三廠，其發電量與全國太陽能與風能的總發電量不相上下。

風力與太陽光電等分散式能源系統具有彈性佳，且發電可即時供應在地需求的優點。但是單一系統發電量小，不足以供應大規模產業用電需求，且不穩定性高。從國家整體經濟發展的角度來看，實不足以作為主要電力供應來源。當然基於減碳與環境永續的目的，各種綠能應該持續努力推動。但應評估國內客觀環境與地理條件可能發展的上限，而不是設定一個不切實際的目標、不顧一切地推動，不僅耗費巨大成本，且可能造成生態與環境的浩劫。

當然，以上這些理由，去投下公投票的一般民眾可能不易理解。但公投結果同意與不同意的比例如此懸殊，所反映的事實是：從產業界，以及廣大商家、民眾對能源的要求很單純，希望能有穩定、不跳電的能源而已。至於接到家裡的電是來自哪一種能源產生的，其實並不太關心，且留待專家們以專業角度來考量吧。

雖然因公投制度設計，即使同意票遠超不同意票三倍，但公投案仍屬不通過。但四百多萬張同意票所表達出來的強烈民意已經很清楚，執政黨萬不可因為公投未過關就一意孤行，應重新思考完全不要核電是否理性且合乎時代潮流？當然核能安全、核廢料處理等，是科學議題，也是必須嚴謹看待的問題。全世界有那麼多的核電廠在穩定運轉，不至於全然無解。甚盼朝野各黨派通力合作，拋棄僵硬的意識形態，為台灣的產業發展與環境永續共同努力。

延伸閱讀

童子賢為郭智輝抱不平 支持「核綠共存」核三延役公投

童子賢參與核能公投投票 為郭智輝抱屈

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

影／屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

相關新聞

罷免落幕 望台灣自此前行

相較藍營罷綠委一階都未能成功過關，綠營背後助攻、進入三階實體投票的罷藍委案也全軍覆沒，可看出藍白選民的反制力道仍然存在。

星期透視／「依美抗中」迷思可休矣

大罷免鬧劇以全面潰散結束，也等於是將對手扣上「親中賣台」的選戰策略嚴重掉漆；前美國國務院顧問惠頓撰文「台灣何以失去川普」...

大屋頂下／賴清德快快大覺醒 美國已成台灣深層政府

七二六，廿四比零。八二三，七比零。

名家縱論／執政者的宣傳為什麼失靈了

豪砸十五億的大罷免全面失敗，人民用選票再度對賴政府發出不信任的怒吼，政府最應該想清楚的是，除了種種失能的施政外，未來要如...

民意已展現 能源政策勿一意孤行

八二三核三重啟公投結果，雖未達五百多萬票門檻，但逾四百三十萬票同意、以近七成五的得票比率輾壓不同意，民意已強烈要求政府反...

賴總統 別再故步自封

大罷免終於落幕了，執政黨所期待的結果完全落空；第二階段的結果，同意罷免的票數更大幅減少，這背後所顯示的意義恐怕比實質的結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。