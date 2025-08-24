聽新聞
罷免落幕 望台灣自此前行

聯合報／ 蕭嘉弘／大專兼任講師（台北市）
823罷免與核三公投昨天投開票，七位國民黨立委罷免案全數不通過，公投案僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻。記者潘俊宏／攝影
823罷免與核三公投昨天投開票，七位國民黨立委罷免案全數不通過，公投案僅差六十五萬餘票就可以達到百分之廿五過關門檻。記者潘俊宏／攝影

相較藍營罷綠委一階都未能成功過關，綠營背後助攻、進入三階實體投票的罷藍委案也全軍覆沒，可看出藍白選民的反制力道仍然存在。

罷綠委一階的未能成功，曾引來不少訕笑和綠營嘲諷，但這只是代表藍白選民希望不要選後只因一些不滿，即推動罷免立委、甚至還想罷免全體藍委。因此，大罷免大失敗的結果可算另類的「台灣奇蹟」，說明中道的力量一直存在，只是保持沉默。

做不好四年後就換掉，依照民主機制再改選即可。許多人不想去罷綠，更不想被操弄民粹者利用，因此於七二六、八二三站出來投反對票，阻擋罷藍，開票結果讓全部不同意票都高於同意票，證明了廣大選民的中道理性思維。

不管哪一個政黨的立委都需好好做事，以免辜負選民的期待，不然等二○二八大選到來、真正汰舊換新的時候，民進黨也未必能矇混成功。四年一次的民主考驗按時降臨，這是台灣的民主標誌和驕傲，各黨立委都該謹記在心，隨時將選民需求、人民心聲放在第一，更期望台灣自此順利前行。

星期透視／「依美抗中」迷思可休矣

大罷免鬧劇以全面潰散結束，也等於是將對手扣上「親中賣台」的選戰策略嚴重掉漆；前美國國務院顧問惠頓撰文「台灣何以失去川普」...

大屋頂下／賴清德快快大覺醒 美國已成台灣深層政府

七二六，廿四比零。八二三，七比零。

名家縱論／執政者的宣傳為什麼失靈了

豪砸十五億的大罷免全面失敗，人民用選票再度對賴政府發出不信任的怒吼，政府最應該想清楚的是，除了種種失能的施政外，未來要如...

民意已展現 能源政策勿一意孤行

八二三核三重啟公投結果，雖未達五百多萬票門檻，但逾四百三十萬票同意、以近七成五的得票比率輾壓不同意，民意已強烈要求政府反...

賴總統 別再故步自封

大罷免終於落幕了，執政黨所期待的結果完全落空；第二階段的結果，同意罷免的票數更大幅減少，這背後所顯示的意義恐怕比實質的結...

