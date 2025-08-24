罷免落幕 望台灣自此前行

相較藍營罷綠委一階都未能成功過關，綠營背後助攻、進入三階實體投票的罷藍委案也全軍覆沒，可看出藍白選民的反制力道仍然存在。

罷綠委一階的未能成功，曾引來不少訕笑和綠營嘲諷，但這只是代表藍白選民希望不要選後只因一些不滿，即推動罷免立委、甚至還想罷免全體藍委。因此，大罷免大失敗的結果可算另類的「台灣奇蹟」，說明中道的力量一直存在，只是保持沉默。

做不好四年後就換掉，依照民主機制再改選即可。許多人不想去罷綠，更不想被操弄民粹者利用，因此於七二六、八二三站出來投反對票，阻擋罷藍，開票結果讓全部不同意票都高於同意票，證明了廣大選民的中道理性思維。

不管哪一個政黨的立委都需好好做事，以免辜負選民的期待，不然等二○二八大選到來、真正汰舊換新的時候，民進黨也未必能矇混成功。四年一次的民主考驗按時降臨，這是台灣的民主標誌和驕傲，各黨立委都該謹記在心，隨時將選民需求、人民心聲放在第一，更期望台灣自此順利前行。