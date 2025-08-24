聽新聞
賴總統 別再故步自封

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

大罷免終於落幕了，執政黨所期待的結果完全落空；第二階段的結果，同意罷免的票數更大幅減少，這背後所顯示的意義恐怕比實質的結果還重要，需要國家領導人真心的理解，畢竟大罷免已經被完封了，難道賴總統還要故步自封嗎？

第二階段罷免，民進黨上下一開始就瀰漫著失敗主義的氛圍，雖然還是硬著頭皮走完全程，但顯然整個士氣早就分崩瓦解，不僅沒看到一些執政黨的民意代表常見的「耀武揚威」態勢，甚至連談到相關的議題都開始閃躲，剩下一些需要靠露臉才能生存的「電視名嘴」，勉強在相關議題上持續堅持立場。

更令人感到訝異的是，這次的開票作業過程中，部分親執政黨的電視台居然沒有全程直播，中間還穿插其他的新聞，也沒有所謂的電視名嘴在做評論，這種異常的現象恐怕更值得執政黨關心，否則所造成的大敗後遺症勢必還會持續顯現。

其實這次的投票結果非常符合目前民意的，因為執政黨一開始就是少數，卻希望透過這種假的公民力量來反轉真的民意，這種事情根本行不通，卻在「特定人」的鋼鐵意志下被迫必須硬著頭皮進行下去，才會出現這齣浪費國家公帑的超級政治大鬧劇。

如今大罷免已告結束，只能希望賴清德總統可以真正理解民眾，可以當一個稱職的公僕關心人民，而不是做一個高高在上、不食人間煙火的「領袖」。就像昨天賴總統願意到台南的災害現場爬上梯子、而不是要老人家「自己爬」一樣，唯有身先士卒，才能苦民所苦；唯有拋棄政治思維，才能成就真正的國家大事。

現在的執政黨已深陷支持度谷底，期待賴總統可以敞開心胸，看看真正的民意、聽聽在野的聲音。因為這次大罷免執政黨遭到在野黨完封，民意展現的是強烈希望賴總統能走出狹隘的決策圈，做一個願意傾聽、有能力團結全國的國家領導人，千萬不要浪費這次大罷免所付出的有形十五億元與難以估量的無形社會成本！

