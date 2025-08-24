大屋頂下／賴清德快快大覺醒 美國已成台灣深層政府

七二六，廿四比零。八二三，七比零。

賴清德面對三個「大失敗」，滿臉豆花。大罷免大失敗，關稅大談判大失敗，青鳥大民主大失敗。

賴清德必須有三個「大覺醒」。①對美國大覺醒。②對中國大陸大覺醒。③對他的青鳥大民主大覺醒。

先說①，對美國大覺醒。賴清德要覺醒：美國的角色，已從「保護」台灣，轉變成「挾持」台灣；已從「扶助」台灣，轉變成「耍弄」台灣、「剝削」台灣，甚至「掏空」台灣。

這次關稅大談判，已將美國的角色異化呈現無遺，美國對台灣的挾持、耍弄、剝削、掏空，已到了生吞活剝、茹毛飲血的地步。

本文未能討論此次談判的整個包裹，僅以重中之重台積電為例。

一般預料，台積電牽頭，勢將帶動半導體資通訊產業鏈的技術、人才、資金成串外移出走，這將對台灣產業生態產生結構性脈絡性的衝擊。

護國神山，走山了。

關稅談判剛剛冒出頭，林佳龍就說：「使美國再度偉大，不能沒有台灣。」接著，龔明鑫又說：「台美合作將使美國再度偉大。」至此，整個談判的基調就定位在舔美、賄賂、出賣及使美國再度偉大。

因此，原本將台灣建設為「ＡＩ島／世界ＡＩ中心」的堂皇又膨風的政策宣示，驟然一百八十度翻轉變成了全力協助實現美國成為「世界ＡＩ中心」。

於此同時，「成立投資美國隊／在美國設置投資貿易中心」的鑼鼓敲得喧天價響，甚至要在德州建築「台灣塔」，就地為遷美的台商供應鏈服務…。不一而足。

鄭麗君在記者會說：將邀請未來擴大赴美投資的企業界溝通，能否集結力量，促成台美供應鏈戰略性合作。她說：美國未來希望成為世界ＡＩ中心，台美互補合作的空間非常大。

至此，放任並力促半導體產業供應鏈成串赴美，不僅是台灣當局的談判籌碼，更已是堂而皇之的談判目標，並視此為談判成就。

大談判，變成大賣台，變成大掏空。

然而，當局希望業者能團進團出，增加談判籌碼。但是，ＡＩＴ卻有言在先：「不需要台灣當局協助。」美國自會挑精撿肥，容不得「台灣當局」置喙。

如此這般，美國要成為「世界ＡＩ中心」，但台灣成為「世界ＡＩ中心」的憧憬已告破滅。

僅以台積電牽動的產業危機來看，這場關稅大談判就是大失敗大掏空。但是，當局顯然要將這個大失敗大掏空說成談判的成就，這卻是喪事喜辦。

美國掠奪，川普霸凌。談判失敗或是形勢比人強。但是，不能正確認識失敗，卻將失敗的窟窿捅得更大，甚至將大失敗大掏空解譯為成就，則是不知恥，不可饒恕，不知死活。

賴清德必須誠實面對這場大失敗、大走山、大掏空，並引領國人認真應對美台關係「由保護轉向挾持」的大變局。

說得一點不誇張，美國儼然已經成為台灣的「深層政府」。台灣的國防如何部署？要不要增加國防預算？是不是終究要為美國打一場代理人戰爭？能不能與中國大陸改善關係？要不要維持核能？能不能發展為世界ＡＩ中心？凡此種種，都要看背後靈美國的旨意，台灣怎麼會搞到這種狼狽萬狀的地步。

你在舔美禍台，賴清德必須大覺醒。

再談②，對中國大陸大覺醒。賴清德要覺醒：台灣若要和平發展，必須以中國大陸為競合對象。兩岸問題的解決鑰匙在兩岸，而絕不在美國手中，美國只想把台灣整成一隻「巷戰豪豬」。

台灣的兩岸戰略有二。一、用中華民國與中國大陸和平競合，這已在二○○八至二○一六年取得實證。二、以台獨與中國大陸對抗，與十四億中國人為敵，則在民進黨執政十七年來已可確證這條路走不下去，賴清德更變本加厲。

賴清德的兩岸操作三部曲是：①不改變其「務實台獨工作者」的角色。②渲染「被併吞／被侵略／被統一」的「芒果乾」，完全無視對岸也有「和平統一／和平發展／心靈契合」的期待與努力。③全力扼殺希望兩岸和平競合的台灣主流民意，將之汙名化為「中共同路人／在地協力者／共匪／雜質」。

至此，賴清德是以煽動兩岸仇恨的「內殺型台獨」來操弄兩岸關係，目的在挾持台灣，而不在化解兩岸僵局，如此兩岸關係即斷無緩解之可能。

賴清德的基本信念是：因為台灣內部鬥爭的需要，所以兩岸不能和平。

因此，曾有「海峽中線」是兩岸「軍事中線」，現在沒有了。曾有「九二共識」是兩岸「政治中線」，現在也沒有了。

賴清德認為，台獨是最佳的國安架構。殊不知，台獨其實提供了中共最佳的毀台工具，只要中共能逼得台獨作繭自縛，搞得台灣內部撕裂對殺、十四億中國人仇恨台獨，則即可坐等台獨自取滅亡。兵不血刃也。

要救台灣，唯一的途徑是以中華民國與中國大陸和平競合。倘以台獨與十四億中國人為敵，仇中必致禍台，賴清德必須大覺醒。

再論③，對青鳥大民主大覺醒。這場大罷免，暴露了「台獨法西斯運動」的底蘊，將賴清德的「青鳥民主／更大的民主／更好的民主」搞成一場大醜劇、大悲劇與大笑話。

賴清德的滿意度掉到廿八％，卻有綠營人士說，基本盤仍在。但是請問，這樣一個「青鳥黑熊化／納粹化／台獨法西斯化／反民主化／將民主異議者皆視為雜質」的「基本盤」，這是多麼可怕、可恥的「基本盤」？

就民主境界而言，如果這就是民進黨的「民主」與「基本盤」，這究竟是民進黨的昇華或沉淪？這究竟是整個國家的昇華或沉淪？

青鳥民主的內核是恨。青鳥將異己皆稱共匪，恨之。被稱中共同路人的「雜質們」自然也恨青鳥。相互仇恨，一個人人「我恨故我在」（葉匡時語）的台灣，如何民主？

賴清德的「青鳥民主」，已經使民進黨成了一個「無民主／假民主／反民主」的政黨，魂飛魄散，行屍走肉，賴清德必須大覺醒。

最後，再歸納賴清德應有的三個大覺醒：

一、對美國大覺醒：不容美國成為台灣的深層政府，挾持台灣。賴清德應警覺，「舔美賣台」必是你的歷史評價。二、對中國大陸大覺醒。兩岸和平競合只有求諸於兩岸。台獨以十四億中國人為敵，不可能換來兩岸和平。台灣只有一條路：以中華民國面對大陸，愈「中華」，「民國」愈有力量。三、對青鳥大民主大覺醒，走出台獨法西斯。

舔美禍台，仇中禍台，青鳥禍台。

賴清德，你要大覺醒。