星期透視／「依美抗中」迷思可休矣

大罷免鬧劇以全面潰散結束，也等於是將對手扣上「親中賣台」的選戰策略嚴重掉漆；前美國國務院顧問惠頓撰文「台灣何以失去川普」，稱賴川政府理念相左，看來抗中背後的美國撐腰也不可靠，危害國家利益至巨的抗中政策，能繼續橫柴入灶嗎？

二○一七年川普首次將中共定位為修正主義大國，翌年，美國國家安全戰略報告將中國從合作夥伴轉為「主要對手」，蔡英文順勢在二○一九年提出「抗中保台」贏得大選。川普揚棄過去將中國融入國際社會戰略，對台態度明顯改善，軍售常規化、派遣軍事顧問協訓國軍，並開啟台美高層交流，這些前所未見的舉措，表示美國真有意聯台抗中嗎？

接任的拜登任內，台美關係號稱空前友好；但美台商會會長韓儒伯觀察，拜登不但中斷美國高層官員訪台，還限縮軍售，並進一步擴大對「一中」的承諾，將拜登政策喻為抗中，讓人啼笑皆非。

當前中國幾乎全面領先未來科技，如電動車、鋰電池、光伏、機器人、無人機等，中國的全球市占率都超過七成；各國將中國列為最大貿易夥伴的數量將近美國的四倍，因此，美國的對策絕非「抗」，而是「超越」。川普的策略，是預防中國在高科技領域突破，並操弄關稅迫使產業回流，歐盟、韓日台等被迫大規模投資美國，鞏固美國在第四次工業革包括ＡＩ及晶片的霸權，在傳統產業如鋼鐵業、製藥回流後，產業鏈逐漸去中國化。

在國際安全方面，川普並非奉行孤立，而是有條件的介入，在不花分文甚至賺錢的前提下，成就全球最偉大政治家美名；這次他和普亭見面，協商烏克蘭和平協議即為例案。川普要澤倫斯基割地求和，因為「俄國是很大的強權，你不是」，對烏的安全承諾不著邊際，卻要求大筆軍購。只講利益、避強凌弱，和民進黨冀望的共抗強權差距何止千里？

這也就不難理解印太戰略優先論的邏輯。美國國防部副部長柯伯吉在拜登時期就提出戰略優先論，反對援助烏克蘭，稱武器需要在印太地區嚇阻或擊敗中國攻台，會不會以抗中為名推卸對烏責任？相同的，月前柯伯吉要求日澳表明共軍犯台時的態度，美國自己卻仍奉行戰略模糊，是否利用友邦的拒絕承諾預先對台卸責？

「抗中」政策是改變憲法現狀，激化陸方武統進程，藉以收取政治利益，從這個角度，反而是紅綠聯手各取所需。其實，藍綠歧異不在是否親中，而是對國家的定位。賴總統在抗戰勝利八十周年發文，一字未提中華民國及抗戰；他「團結十講」相關論述，刻意將認同中華民國、主張兩岸和平的人士打為親中，這個政策分裂而危險。

民進黨藉抗中獲取巨大政治利益，卻將國家帶向危險，變革此其時矣！