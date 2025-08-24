名家縱論／執政者的宣傳為什麼失靈了

豪砸十五億的大罷免全面失敗，人民用選票再度對賴政府發出不信任的怒吼，政府最應該想清楚的是，除了種種失能的施政外，未來要如何和民眾溝通，才能消除憤懣？

賴清德曾被造成賴神，然反差極大是：七二六大罷免大敗，他被日本媒體認證是用大罷免「排除在野黨」，「以為台灣是民主，原來是誤會」、還有日本專欄作家說「大罷免是掏空民主的白蟻行為」，上任後「挑釁」印象始終洗不掉。表示他的對外對內宣傳全失靈。怎麼說？

溽暑最熱門的話題是，電視劇「零日攻擊」團隊，兩年從勞動部就業安定基金得到二八七二萬元補助，且只用一支影片和一場記者會，就核銷一千多萬。

民進黨執政以來，大手筆投入各種內外宣傳，讓許多文化、影視、廣告公關業者吃香喝辣。一一二年度媒體政策及業務宣導費預算共編列近廿二億，超過兩次大罷免費用。主要用在綠媒和親綠文化人。有報導指出，若將統計區間拉長至民進黨執政的九年（二○一六年至二○二四年），民視共獲得超過五五點八億元的標案，三三一項政府標案；三立拿下逾卅九點九億元，約獲得二三七項標案。

反對者認為這是「綠色洗腦」：以振興文化之名，以政治介入大內宣之實，扭曲產業自然發展，更使台灣流行文化產業底氣盡失，創作能量不斷倒退。疫情前電影年平均票房為一百億元，但是二○二四年降為六十億台幣，大倒退。

這些以宣傳為主的標案，重新定義了「文化」本身，意識形態就是真實發生，褊狹史觀等於客觀存在，文化部定義的「文化」體系本身不容質疑，不需要轉譯成多元文化，創造性對話被噪音吞沒。顯示政府的文化政策管理失能失當，讓文創產業的發展離國際水準愈來愈遠。

韓國總統李在明很重視Ｋ–ｐｏｐ文化。近日和「獵魔女團」導演暢談文化產業，引用金大中的理念：「文化藝術的本質是自由與創造力，而政治權力本能上總想加以控制」，所以政府應支持但不干涉。這是執政者的高度，非台灣所能企及。媒體和文化人，本就不應被餵養成聽命咬人的狗。

民進黨大內宣，最大問題是仇恨動員。進入網路與社群媒體時代，民進黨雖然迅速將重心轉向社群媒體，試圖突破傳統同溫層。製作網路節目，如《老闆叫我開直播》，與年輕人討論時事與社會議題；或用Threads與年輕世代互動，但綠色洗腦不改，最後卻淪為用網軍側翼帶風向，攻擊異議者。

物極必反效應，民眾對民進黨教條式套路，非常反感，尤其對反對黨的抹黑，加上欺騙的宣傳，裂解不少側翼網軍經營的同溫層。日益極端的內容，挑戰人性的良善面，不計一切瘋狂推動大罷免，不但成為網路嘲諷政府的新哏，再吞敗也是預知死亡紀事而已。

當宣傳變得片面單調和缺乏生命力，以製造敵人並神化執政正當性為主，就算短期激起狂熱，長期卻易使人產生疲勞和反感。當生活被戰爭陰影、通膨和政治高壓籠罩時，過度虛假的宣傳必然顯得蒼白無力。

台灣應該重返新聞自由和言論自由為主的民主社會。重建一個多元自由文化且具有批判精神的社會，從根本上杜絕極權宣傳的再次出現。

已過世的胡佛教授曾擔心台灣變成「一切全為對付想像的敵人，系統淪為羅織的場域」，將是「言而無信，反覆無常，終至不可治理」。

台灣需要的是包容的正能量，不是在內部找敵人。花蓮陸配村長熱愛台灣服務鄉里，照顧漸凍丈夫不離不棄，只因來自對岸，就被政府解職。她說「我們不是外人，是還沒被承認的家人」，台灣人民需要的是體恤人民，按摩情緒的手。