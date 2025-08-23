盼童子賢以專業顧好台灣核電

我很肯定童子賢長期對台灣核電的努力，但我不認同他前些日子介入大罷免，也期盼他眼前別涉入政治，因為這對他並不加分，反而弱化了他對核電的堅持。蔣萬安推薦他組閣，也請暫緩，別急！

七月中旬，我在臉書上看到財經學者李桐豪誇讚童子賢，說童身在綠營而支持核電，肯定他敢說實話，不因政治傾綠而「理盲」。

民進黨政府反核的能源政策，違反世界潮流，始終存在爭議。川普日前痛批綠能是世紀騙局，美國將不再批准太陽能和風電興建，此與綠營的綠電政策背道而馳，台灣人民不知該信川普還是信賴清德？

民進黨的反核是台灣經濟發展的隱憂，核電本是科學問題，理應用科學論證來解決；民進黨以非核民粹來決定台灣電力前途，其主張台灣電力缺口可以由綠電替代，事實證明綠電存在日照、風力、自然災害等變數，無法做為主要能源。然因幕後糾結龐大貪腐利益，政府錯誤的能源政策，始終難以扭轉。

如以投資效益分析，眼前台灣各種電力成本都偏高，且存在巨大隱憂。台灣以砍伐山林或租用魚塘來種電，破壞了好山好水，成本約四點七元；同時各國火力發電都在減少，只有台灣增加，去年火力發電占比近八成，人民肺腺癌比率居世界前列。反觀核電，每度電成本約一點五元，遠比火力和風電等再生能源電力便宜。朝野為是否撥補台電而爭論不休，如果政府不以科學方法理性解決發電成本的根本問題，即便今年撥補了，明年呢？

反核團體以福島核災和核廢料貯存不易做為反核理由，無視核電科技日新月異；福島核災因地震引發海嘯水淹發電機，無法抽水冷卻核反應爐，以致爐芯過熱而外洩，而新核電冷卻系統皆已改善。

核電已成科技業者共識，輝達黃仁勳投資比爾蓋茲的泰拉能源，谷歌、亞馬遜也都投資小型核電站，應是未來世界核電發展主流；而核廢料處理，各國皆有解方，政府不可固步自封，應參考先進國。

眼前世界科技大國和主要經濟體皆不反核，台灣做為科技大國，面對晶片和ＡＩ產業耗電巨大、政府悖離世界電力主流的廢核決策，已置台灣經濟發展於危機，企業界憂心忡忡。童子賢身在綠營，卻敢於堅持核電是台灣能源的解方，得到很多台灣人民的支持。

我有感而發，於是在李桐豪的臉書上對童子賢留下高評價。豈料，隨後在媒體上看到童子賢陪同花蓮政治人物掃街，說要罷免傅崐萁。童子賢介入大罷免是對民意的誤判。

我認為，童子賢此時應專心核電，遠離政治，其原因有二：

其一，避免備多力分，失去焦點。從他介入大罷免可知政治非其強項。如果他能以科技專業顧好台灣核電，並協助政府建構可長久的能源政策，解除台灣經濟發展的隱憂，台灣人民會心存感念。

其二，是身分不宜。童子賢作為在多國有業務的台商，難以全然脫中、抗中；如他投身政治，身在綠營而不配合賴政府「抗中保台」的決策，可能會被貼上親中賣台的標籤；他對核電的堅持，也極可能功虧一簣。