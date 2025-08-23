聽新聞
0:00 / 0:00

盼童子賢以專業顧好台灣核電

聯合報／ 吳思鍾／西陵電子創辦人，曾任電電公會、工商建研會、青創會理事長（台北市）
民眾黨昨晚在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」造勢活動，和碩董事長童子賢出席致詞。記者林伯東／攝影
民眾黨昨晚在台北榮星花園舉辦「Taiwan Restart 公投之夜」造勢活動，和碩董事長童子賢出席致詞。記者林伯東／攝影

我很肯定童子賢長期對台灣核電的努力，但我不認同他前些日子介入大罷免，也期盼他眼前別涉入政治，因為這對他並不加分，反而弱化了他對核電的堅持。蔣萬安推薦他組閣，也請暫緩，別急！

七月中旬，我在臉書上看到財經學者李桐豪誇讚童子賢，說童身在綠營而支持核電，肯定他敢說實話，不因政治傾綠而「理盲」。

民進黨政府反核的能源政策，違反世界潮流，始終存在爭議。川普日前痛批綠能是世紀騙局，美國將不再批准太陽能和風電興建，此與綠營的綠電政策背道而馳，台灣人民不知該信川普還是信賴清德？

民進黨的反核是台灣經濟發展的隱憂，核電本是科學問題，理應用科學論證來解決；民進黨以非核民粹來決定台灣電力前途，其主張台灣電力缺口可以由綠電替代，事實證明綠電存在日照、風力、自然災害等變數，無法做為主要能源。然因幕後糾結龐大貪腐利益，政府錯誤的能源政策，始終難以扭轉。

如以投資效益分析，眼前台灣各種電力成本都偏高，且存在巨大隱憂。台灣以砍伐山林或租用魚塘來種電，破壞了好山好水，成本約四點七元；同時各國火力發電都在減少，只有台灣增加，去年火力發電占比近八成，人民肺腺癌比率居世界前列。反觀核電，每度電成本約一點五元，遠比火力和風電等再生能源電力便宜。朝野為是否撥補台電而爭論不休，如果政府不以科學方法理性解決發電成本的根本問題，即便今年撥補了，明年呢？

反核團體以福島核災和核廢料貯存不易做為反核理由，無視核電科技日新月異；福島核災因地震引發海嘯水淹發電機，無法抽水冷卻核反應爐，以致爐芯過熱而外洩，而新核電冷卻系統皆已改善。

核電已成科技業者共識，輝達黃仁勳投資比爾蓋茲的泰拉能源，谷歌、亞馬遜也都投資小型核電站，應是未來世界核電發展主流；而核廢料處理，各國皆有解方，政府不可固步自封，應參考先進國。

眼前世界科技大國和主要經濟體皆不反核，台灣做為科技大國，面對晶片和ＡＩ產業耗電巨大、政府悖離世界電力主流的廢核決策，已置台灣經濟發展於危機，企業界憂心忡忡。童子賢身在綠營，卻敢於堅持核電是台灣能源的解方，得到很多台灣人民的支持。

我有感而發，於是在李桐豪的臉書上對童子賢留下高評價。豈料，隨後在媒體上看到童子賢陪同花蓮政治人物掃街，說要罷免傅崐萁。童子賢介入大罷免是對民意的誤判。

我認為，童子賢此時應專心核電，遠離政治，其原因有二：

其一，避免備多力分，失去焦點。從他介入大罷免可知政治非其強項。如果他能以科技專業顧好台灣核電，並協助政府建構可長久的能源政策，解除台灣經濟發展的隱憂，台灣人民會心存感念。

其二，是身分不宜。童子賢作為在多國有業務的台商，難以全然脫中、抗中；如他投身政治，身在綠營而不配合賴政府「抗中保台」的決策，可能會被貼上親中賣台的標籤；他對核電的堅持，也極可能功虧一簣。

核電 大罷免 能源政策

延伸閱讀

挺核三延役 童子賢「義大利廢核後擁核」：綠電占據農業空間

影／童子賢：不能關掉核電廠 核三必須延役

曝與童子賢合作關鍵原因 黃國昌：不把人看成雜質

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

相關新聞

八二三後讓國家重開機

六十七年前的今天，發生震驚海內外的八二三砲戰。解放軍突然砲擊金門，一日數萬發，國軍三名中將副司令當場陣亡殉職。砲戰期間，...

別讓投票結果「船過水無痕」

在今天投票結果揭曉前，賴清德總統已「超前部署」，八月廿日宣布前內政部長徐國勇接民進黨秘書長，接著媒體報導政院新人事，總統...

今年八二三 為護民主而戰

今年是八二三砲戰六十七周年。當年的金門人見證了戰爭的殘酷、悲慘與無情。斯時，筆者以七歲之齡經歷了這場砲火，留下永難抹滅的...

今天你我一票 攸關台灣未來

我不是民進黨支持者，也不是國民黨黨員，每次投票我都看候選人的政見和台灣的未來來決定。這次民進黨提出罷免國民黨立委，為私利...

盼童子賢以專業顧好台灣核電

我很肯定童子賢長期對台灣核電的努力，但我不認同他前些日子介入大罷免，也期盼他眼前別涉入政治，因為這對他並不加分，反而弱化...

用選票叫醒裝睡的人

綠委柯建銘倡議大罷免後，各地罷團接力發起，綠營及賴總統一方面以尊重公民團體為由推責，一方面傾全黨之力挺罷。七二六大罷免失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。