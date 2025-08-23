別讓投票結果「船過水無痕」

在今天投票結果揭曉前，賴清德總統已「超前部署」，八月廿日宣布前內政部長徐國勇接民進黨秘書長，接著媒體報導政院新人事，總統府副秘書長張惇涵擬任行政院秘書長，現行政院秘書長龔明鑫則可能轉任經濟部長。換言之，賴總統把一年多來所有發動大罷免的政治責任，全推給已辭職下台的林右昌，因此，無論今日結果為何，賴已表明發動大罷免都和他沒有關係，過去這一年策動「大罷免」的柯建銘、罷團曹興誠、綠營側翼也都不必負責。

在現今執政黨的邏輯與理念中，根本沒有政治責任的自律概念，大罷免一切「船過水無痕」；接著還有關稅與新議題會取而代之，又有明年地方大選，大家不會再談大罷免的！

其實，今日這場大罷免，賴是可以即時喊停的！但面子掛不住，曹興誠又把球拋回給民進黨，賴才喊出「與公民同行」。事實上從七二六大敗後，民進黨基層早就不看好八二三，罷團與青鳥更只有不斷秀下限、拋降智圖卡；賴讓民進黨代理秘書長何博文到災區，意圖動員百萬雄兵，只是看不到有任何勝算，賴就超前切割，宣布徐出任秘書長、政院人事微調，藉機卸責並轉移視聽。

此外，今日還有核三重啟公投，藍白力爭藉公投民意來逼著民進黨重新檢討能源政策，不要再火力全開、犧牲全民健康，更不要花大錢買綠電來肥了「綠友友」。綠營認為只要消極不投票，屆時開不出五百多萬票，此次公投就失效，民進黨就可再抱神主牌！所以在公投說明的辯論中，民進黨反對理由最多的還是停在核廢料的處理與安全問題，全然無視國際主流早就在發展新型核電與核廢再生處理模式。

從七二六到八二三這段期間，執政黨被迫要處理普發萬元，卻拖拖拉拉；中南部災區救災事宜更是慢半拍才設了前進指揮所。更可怕的是，川普對我課廿％疊加關稅，儘管賴說是暫時性關稅，台美還再談，問題是國內產業已出現更多人放無薪假與傳出年底裁員、關廠，中小企業根本等不到台美關稅協議拍板了，更不用說還有要求進口零關稅的相關產業風暴還未爆開來。八二○台灣股市暴跌七二八點，台幣再貶持續走弱，股匯雙殺。卓內閣明顯不是處理這場關稅風暴的最佳人選，賴卻想提前在八二三開牌前先布局黨的人事，再看今日選舉結果來做內閣微調，這樣的政治精算、用人唯親，全然不顧國內外陸續爆發出的種種困擾與難題。

今日之後，若還是卓內閣並只有小輻調整的話，就是過去這一年朝野對立衝突的重現，不換內閣就是政治責任不明。柯建銘也該為挑起台灣對立與內政空轉負起責任！卓內閣這一年來動員所有行政優勢來配合罷免，鬧得一事無成，還要把責任推給在野，當然更要負責。還有司法系統是否偏頗辦案、淪為大罷免的大打手，同樣也該檢討。

總之，今日過後，賴總統若想要恢復朝野和解、國政順利上路，就請先對大罷免的結果負起應有的政治責任，不要只以內閣微調草率交代。若民進黨還是只想自保、不敢承擔政治責任、不思全面改革，明年與二○二八年民眾還會重重教訓民進黨！