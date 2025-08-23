八二三後讓國家重開機

六十七年前的今天，發生震驚海內外的八二三砲戰。解放軍突然砲擊金門，一日數萬發，國軍三名中將副司令當場陣亡殉職。砲戰期間，老蔣總統一度面臨美國要求國府從金馬撤軍的壓力，幸賴全國軍民上下一心，奮勇反擊、堅守城池，終於挺過台海危機。

然而，今天我們在紀念八二三砲戰的同時，台灣還在進行民主內戰，舉行第二波大罷免投票—縱使，七二六的結果已證明，台灣多數選民的選擇很清楚，總統應尊重且接受民意的決定。七二六後連日本媒體都對賴政府展開批判，這不僅是賴總統的政治危機，也攸關台灣未來兩年多的政經發展與挑戰。

當前台灣面臨內外交迫的嚴峻挑戰，美國關稅海嘯、風災接踵、兩岸緊張，不下於六十七年前的國難。尤其美國關稅疊加對國內產業的衝擊可說是哀鴻遍野；另一方面中共軍事外交施壓與統戰策略威脅有增無減。一個分裂的台灣，不可能有一致對外的決心和力量，更別奢求建立社會防衛韌性。

近日輿論圍繞內閣改組的話題，其實比內閣人事更重要的是總統國家治理路線的改變！八二三過後，面對內外交迫的危機，期望賴總統站在國家元首的高度，改變治國路線，修補撕裂的社會傷痕，從「對抗衝突」轉變為「和解合作」。事實上，這個改變對賴總統並非難事，只是回到賴清德在去年元月發表當選感言的初衷：「選舉結果告訴我們，人民期待有能力的政府和有效率的制衡。這新的民意，我們充分理解，完全尊重。面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治。」賴清德去年當選時對全國人民的承諾，在此時此刻仍然是挽救政治信任危機的解方！

要回應民意，總統必須從三方面做出改變：角色、路線、態度。在角色上，賴清德應將國家元首角色擺第一，而非黨主席，賴總統必須用行動走出同溫層，將國家利益置於政黨利益之上；在路線上，須從「對抗衝突」改變為「對話溝通」，推動制度化政黨協商與跨黨派合作，改善行政立法兩院的互動關係；在態度上，總統與行政團隊必須以謙卑包容、傾聽民意的態度，積極處理民眾所關心的切身經濟民生議題，包括救災、關稅、房價、能源政策、青年低薪、打詐等議題。賴總統應主動遞出橄欖枝，在施政路線與用人方針同時改革，釋放和解與善意的訊號。

經過兩次大罷免的折騰，台灣該告別內耗撕裂了！人民期待的是政府維持穩定的政經環境，團結內部因應外部挑戰。此時賴清德應扮演國家元首的角色，超越政黨顏色的隔閡束縛，召開跨政黨國是會議，凝聚朝野在國防、外交、兩岸與重大經濟議題的共識，如此才能真正強化台灣社會的韌性，才是反共護台的務實作為。

台灣是有福報的寶島，期盼賴總統莫忘初衷，讓中華民國在八二三之後重新開機，再現六十七年前八二三砲戰精神，全體軍民上下一心，朝野攜手共赴國難！