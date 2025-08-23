今天你我一票 攸關台灣未來

我不是民進黨支持者，也不是國民黨黨員，每次投票我都看候選人的政見和台灣的未來來決定。這次民進黨提出罷免國民黨立委，為私利還是公義，大家心知肚明。

今日投票，我要守護台灣的民主政治。

民主政治貴在多元且制衡，「朝大野小」或「朝小野大」都不是壞事，特別在台灣民粹當道的政治環境。政黨沒有制衡，施政、法案很容易走偏差。民進黨這次希望將國民黨被罷免的立委全部趕盡殺絕進行團滅，就是要一黨專政，成為政治一言堂，然後為所欲為，形成黨內分贓的肉桶政治，置政黨、立委個人利益於第一，不顧百姓福祉。

就像美國剛通過共和黨川普政府的「又大又美」減稅法案，未來十年，給美國增加近四兆美元的財政赤字。假如民主黨在參眾任一國會人數過半，這個法案就無法通過，不會將財政赤字越挖越大。

罷免權是民主制度裡很重要的一個權力，今天如個別立委因貪贓枉法、無行無德，且有具體的事端，而被罷免，無可厚非。但如因政黨利益，要團滅其他政黨，以遂行國會多數，讓法案、預算能夠聲氣相應順利通過，則令人不齒。行政、立法一家，過去有太多的例證告訴我們，無論行政措施或法案推動，都不是以人民為重，反而是偏鋒疾走，貪瀆濫法事件層出不窮。

同樣的，今天假如是國民黨執政，且是立法院少數，國民黨提出要罷免民進黨相當數量的立委，以取得國會多數，同樣令人難以苟同。

八二三還有一個公投題目，台灣要不要重啟核三？其實這是一個常識題，問的是，我們的電夠不夠支持台灣未來的發展？

科技公司不斷的擴廠，以滿足全球市場需要；更大的題目是，台灣要發展ＡＩ資料中心、研發中心，電力需求量很大。每到夏天，台電的員工繃緊神經，就怕備載容量超載停電，成為社會眾矢之的。

科技進步日新月異，專家評估，核能發電是最安全、最省錢的電力；核電也是世界潮流趨勢。反核是民進黨的神主牌，非核家園一定要堅持。美國從川普擔任總統以來，提升核能發電產能四倍，並且加速小型模組的核反應爐組裝，這都考慮未來ＡＩ還有國防用途的供電。這難道沒有打動「唯美是從」的賴清德？賴清德政府，還是要以「再評估」、「再開會」做為緩兵之際，不在乎時間的快速推移。

民進黨意識形態的堅持，反核已成為民進黨的信仰。上次黃仁勳離台時建議，因應ＡＩ發展，台灣要考慮核能發電，結果被一四五○炮轟猛打，說他是「台奸」，令人痛心。

台灣現在及未來發展，電力是基本需求，我們的太陽能、風水力、再生能源，都杯水車薪緩不濟急，台灣電力需求有燃眉之急。

今天你我的一票，實攸關台灣未來的發展！