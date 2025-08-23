今年八二三 為護民主而戰

今年是八二三砲戰六十七周年。當年的金門人見證了戰爭的殘酷、悲慘與無情。斯時，筆者以七歲之齡經歷了這場砲火，留下永難抹滅的痛苦記憶。這段戰爭對台灣生存發展的影響與歷史價值，國人應該認真檢視與省思，以啟迪來者，珍惜和平的可貴。

民國四十七年八月廿三日傍晚，中共砲擊金門，國軍實施反砲擊；其後，金門經歷了四十四天的烽火，以及長達廿餘年「單打雙不打」的驚恐歲月；軍民死傷無數，受難者家屬內心的傷痛至今難以弭平。有謂「金門人為台灣擋砲彈 」，實不為過。試想，如果沒有當年發生在金門的「古寧頭大捷」及「八二三戰役」勝利，台灣恐已淪入中共之手，能否有日後台灣的經濟發展及民主化和後來的民進黨，可想而知；更遑論倡言台獨者得以獲得執政權以及和對岸叫板的空間。

閩南話說「吃果子拜樹頭，吃米飯拜田頭。」猶記民進黨前副秘書長徐佳青數年前在某政論節目中說「八二三是共產黨在跟國民黨打仗，不是跟民進黨打仗」，從民進黨主張台獨的邏輯來看，這段話，是要割裂台灣人民與金門八二三戰役的情感連結，否定戰役對台灣得以安生立命的正面價值與貢獻。尤其是，自陳水扁、蔡英文以至賴清德，民進黨已三度執政；做為執政者，如果不能認同「八二三戰役」與「台灣價值」的因果關係，並肯定這一段珍貴歷史的借鏡作用，認知戰爭的殘酷無情，而蓄意引戰，則是中華民族的災難。

賴清德執政一年多，內政不修，權力獨攬，酬庸盛行，腐化現象叢生，官員言行頻頻失格，圖利弊案累累，民怨沸騰；此外，不思兩岸和平，恣意操弄抗中保台與台獨議題，以致台海上空戰爭陰影籠罩。尤有甚者，主政者對任何與其不同意見者都視為「雜質」，利用側翼無端指控，無所忌憚亂扣「親中賣台」或「中共同路人」紅帽，「綠色恐怖」甚囂塵上。

此前，民進黨不接受國會席次未過半而發起的「七二六大罷免」，遭致空前挫敗。無奈民進黨依然沒有謙卑檢討之意，反而如火如荼地繼續搞八二三罷免。

今日舉行的核三重啟公投和罷免七位藍委案投票，是觀察台灣人民展現守護民主制衡的重要指標。首先，這次重啟核三公投，是民進黨能源政策再次面對人民的檢驗，如果通過，賴政府是否願意承認能源政策的錯誤，並依多數民意調整政策方向，是執政者民主素質良窳觀察點。其次，罷免七位藍委案部分，選民是否能延續七二六大罷免「教訓民進黨」戰果，保住民主根苗，將是民意能否導正政客扭曲民主的重要價值指標。

今年八二三是一場無硝煙的民主戰爭。這一役，人民必須以選票守護民主制衡的真正價值，天佑台灣。