滿朝X等政客的現狀暴政

聯合報／ 徐世勳／台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前主任（台北市）

今年ＡＰＥＣ（亞太經濟合作會議）由韓國主辦，預定十月卅一日於慶州舉行壓軸的領袖高峰會議。此次是韓國繼二○○五年釜山之後，時隔廿年再次主辦ＡＰＥＣ會議。慶州峰會的另一亮點為川普與習近平預計均將出席，為二○一九年以來，美中兩國領袖再度會面的重要場合，萬眾矚目。

慶州位於韓國東南方，為韓國首屈一指的觀光旅遊城市，每年吸引數千萬名遊客造訪。慶州曾是國祚長達千年的朝鮮古國「新羅」首都，擁有佛國寺、石窟庵等世界文化遺產，蘊含濃厚的韓國歷史與傳統文化氣息。慶州附近還聚集了造船、鋼鐵、核能等韓國先進科技製造業，成為一座過去、現在與未來和諧共存的魅力城市。

但讓人訝異和不解的是，慶州竟是亞洲首座中低階核廢料最終處置場的所在地。十六年前，二○○九年韓國將核廢料最終處置場設置於此，並由政府全程主導永續經營。

韓國早在一九八○年代即推動核廢料最終處置場的選址計畫，但因居民反對、資訊不透明與溝通不良，計畫屢次受阻。直到二○○五年通過「中低階廢棄物處置場誘致地特別法」，完善相關法規制度，以公開招募方式徵選地點，提高選址透明度、引入民間參與機制，並大幅提高回饋金，提供創造就業機會等經濟誘因。此外，韓國透過成立中央專責機構來整合產官學研資源，大力推動核廢料安全管理、加強地方溝通，亦是關鍵。

相較於憧憬「非核家園」的民進黨政府，竟有莊姓立委在「核三延役公投」第五場說明會上胡言亂語稱「如果把核廢料放在哪裡的話，哪裡就是二等國民」，這對屏東鄉親的詆毀與輕蔑自不待言，也同樣嚴重侮辱韓國慶州民眾，外交儀節上可說極度失禮。

諾貝爾經濟學獎得主傅利曼，一九八四年出版著作《現狀的暴政》，指出在既有的制度、政策或做法下（例如「非核家園」），即使弊端重重、國庫嚴重虧損也難以改變，因為受制於強大利益集團的綿密掌控，並透過政府、政黨、組織或社群全力抵制變革，卻堅持「現狀」是完美無缺的。

利慾薰心的政客們對於改革方案（例如核三延役公投）則以攻代守、雞蛋裡挑骨頭，有任何一點似是而非的瑕疵（例如核廢料最終處置場無法解決），就大肆搬弄是非，攻擊改革方案不夠完美、不值得採信。在雙重標準下「現狀的暴政」於焉降臨，大家都成為「反智民主」的受災戶。

依人類歷史經驗，「改變」才是永遠不變的真理；應攤開「現狀」與「改革方案」各自的優缺點，依同樣的標準加以衡量檢視，優勝則採議、劣敗則汰除，才是民主治理的真諦。台灣沒有「二等國民」，只有滿朝的「Ｘ等政客」。非核家園神主牌早已千瘡百孔，供桌上卻有風電光電「供品」利益的競逐。在邁向低碳永續家園的路上，核綠共存才是王道。

