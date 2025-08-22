不提中華民國史 紅不願、綠不敢

中華民國何其悲哀！有中共「敵對勢力」的歷史孑遺也就罷了；現在更大的問題是，連在中華民國執政的民進黨也在想方設法扭曲歷史，掏空中華民國憲法。

從日前中共外長王毅與我外長林佳龍有關「台灣歸屬」的問題開始，到雙方發言人毛寧、蕭光偉對戰，都絕口不提中華民國史；中共是不願，因為難面對中華民國仍存在於台灣的事實；林佳龍等則是不敢，因為他們的主張無法符合中華民國憲法規定。

王毅的說法是：開羅宣言與波茨坦公告等明確日本的戰爭責任，並要求日本把台灣歸還中國，這是反法西斯戰爭的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部份。此說聽來不順耳，但就史實言並不能說是錯。毛寧庚續的說法是：二戰後安排國際秩序的舊金山和約，因中共未能參加故認定其無效（說成「非法」恐略嫌野蠻）。在這個邏輯下，台灣的歸屬是由雙方於一九七二年聯合聲明中，日本對中共有關台灣歸屬的主張表達「理解並尊重」而完成。

至於林佳龍、蕭光偉的說法，擺明是從歷史錯誤到違法違憲的偷換概念。林佳龍的說法是，舊金山和約已取代開羅宣言與波茨坦公告等「政治聲明」，並未將台灣交給「中華人民共和國」，於是「中華民國與中華人民共國互不隸屬」。此說大有問題！美國國務院出版的「美國條約與其它國際協定彙編」與「美國法規大全」都高掛這兩個「政治聲明」，林佳龍難道是想和美國對著幹？

再說舊金山和約。中華民國雖未能參與訂約，但在該和約第廿六條的法律基礎上、同時也在美國力壓下，日本於一九五二年與中華民國簽訂「中日和約」。和約換文第一條，日本清楚表明對中華民國放棄台灣，也就是把台灣還給中華民國。

更清楚的是日本的司法判例，「台灣法律地位已定」早為日本司法認定。一九五九年日本東京高等裁判廳在「賴進榮案」中明判：「…至少可以認定在昭和廿七年中日和平條約生效後，依該條約之規定，台灣及澎湖諸島歸屬中國…。」次年大阪地方裁判廳在「張富久惠告張欽明離婚案」再次指出，在台灣之中華民國主權獲得確立之時，亦即在法律上發生領土變更之昭和廿七年中日和平條約生效時，即喪失日本國籍而取得中華民國籍。日本政府為昭大信，還把這兩個判決譯為英文送往聯合國秘書處。所以台灣歸還給了「中國」，也就是中華民國。

按中華民國憲法及其增修條文，大陸地區與自由地區均是我領土主權範圍，沒有「中華人民共和國」的領土主權空間。林佳龍與賴清德卻一人一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，已涉及內亂外患罪、叛國罪。