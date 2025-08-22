擴大科技偵查授權 斷絕黑幫金源

聯合報舉辦「撕開詐團真相、全民攜手拆詐彈」防詐系列論壇，期望民眾了解詐騙、進而防堵詐騙。在已有「詐騙之島」惡名的台灣，全民普及反詐常識非常重要，謹提供防詐建言如下：

如今民眾生活日益網路化，網路犯罪的發生也成為無可避免的趨勢。詐騙早已發展為一個規模龐大的產業，不僅能客製化鎖定特定被害人，更成為黑幫主要金流來源，對全球人民的財產安全造成嚴重威脅。

美國富比世雜誌早在二○二二年五月就以新創詞彙Scamdemic（詐騙疫情）形容詐騙現象，指出詐欺的嚴重程度堪比重大疫情。詐騙手法如同病毒般圍繞著人們的「慾望」與「恐懼」不斷演化，透過編造層出不窮的故事手法，騙取財產。詐騙犯罪，已然成為一場關乎信任與價值的戰爭。

在台灣，目前黑幫犯罪不僅更加隱蔽，且常藉由合法公司作為掩護，採多角化經營模式擴展資源，並透過資通訊科技發展，從事電信詐欺、博弈與洗錢等新型態犯罪，已成為其主要金流來源，更形成「黑金政治共生」的特殊現象。

為貫徹賴清德總統「五打七安」政策，檢警近期與多個公私部門合作，陸續破獲多起重大詐騙與黑幫案件，包括利用假基地台設備發送「普發現金一萬元」釣魚簡訊的詐欺集團，以及與租賃業者合作、高利貸轉嫁通行費罰鍰等；甚且為強化打擊黑幫與詐欺成效，警方實施「打核心、追金流、斷生計」策略，重拳出擊，全面掃黑打詐。

面對黑幫日益企業化、科技化、國際化，我國除應持續以「以組織對抗組織」的思維推動網路治理、落實政策執行、導入策略績效思維外，亦須透過明確的策略規畫、資源分配與績效衡量，以提升整體打詐成效；同時，應加強情資導向反詐策略，建構數位化反詐網路，促進跨部會合作與資訊共享，強化國際合作、全民防詐與被害人保護，並善用人工智慧技術及科技偵查工具，才能有效「打核心、追金流、斷生計」。

《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》第廿條規定，各國可在適當情況下採用特殊偵查手段，如電子監控或其他形式監視，以有效打擊組織犯罪。儘管我國已於去年通過「打詐新四法」，增修《通訊保障及監察法》及《刑事訴訟法特殊強制處分專章》，將科技偵查法制化，增訂網路流量紀錄調取、ＧＰＳ即時追蹤車手動向、Ｍ化車定位詐欺機房位置，以及使用熱顯像儀調查被害人位置等救援手段。

唯與德國自一九九二年起陸續立法授權的技術相比（如手機定位追蹤、雲端伺服器搜索、來源端通訊監控、線上秘密搜索及自動車牌辨識等），我國目前的科技偵查授權範圍仍顯不足，不僅難以全面因應科技犯罪的挑戰，也未完全涵蓋偵查實務中普遍運用的手段，亟需進一步強化與修法。唯有科偵授權再升級，才能更有效斷絕黑幫金源。