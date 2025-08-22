當自由座不再給你自由

高鐵運量逐年成長，民眾愈來愈愛搭高鐵，高鐵評估今年總運量將突破八千萬人次，卻也因此供不應求，導致搭車亂象頻繁出現，近期在尖峰時段，因整列車擠滿自由座乘客、民眾明明買了對號車票也上不了車，許多人戲稱票價高的高鐵已「台鐵化、捷運化」，高鐵公司一直沒找到有效的管理對策。

外界曾對高鐵有「以價制量」的建議，但在政府協助改善高鐵財務後，高鐵公司營運已有充分盈利；且消基會基於保護一般消費者搭乘權益，及要在服務水準不佳下調高票價嚴加反對，高鐵公司也表示以價制量不是思考的重點。高鐵公司宣布，研擬明年祭出超尖峰時段指定車次自由座，特定班次將不再開放乘客隨到隨搭；至於如何定義超尖峰時段、如何計算適合售票數量及相關疏運措施具體內容，都還有待進一步規畫。

高鐵過於擁擠且目前運能已到達極限，十二組新世代列車預計二○二八年底才能全數上線。遠水救不了近火，這三年內，如在超尖峰時段實施指定車次自由座，乘客在購買某班車次自由座車票後就只能搭乘該車次的自由座，其餘車次都不能搭，該車次的自由座車票也有限額，在超尖峰時段，也無法再用悠遊卡自由進站，恐將引發新民怨。

此項重大變革限制原本自由彈性的自由座車票，在明年實施前建議：

首先，高鐵各班次有一小時內的刷進站緩衝時間，因此應根據歷年來的營運數據，清楚定義超尖峰時段須特別管理的班次範圍、精算需控管的自由座售票數量，並提早在網站發布，告知民眾可供配套選擇的特價優惠早鳥班次，讓民眾預做選擇。與此同時，購買優惠高鐵回數票的民眾是否會被限制進站，也要規範清楚。另應強調人性化，從乘客需求導向出發，規畫限定使用的自由座車票購票方式及時間，才會達到管制效果；限定使用的自由座的票價是否應給予優惠，也應完整評估。

其實高鐵原先在供需平衡的營運上，被民眾認同的是彈性方便，如對號座車票當天使用都有效；且如錯過班次，可以在任何車廂空位搭乘；加上在各時段方便使用的自由座。如今尖峰時段，因服務水準下降而要採行限定使用的自由座，甚至未來據說連對號座也要限定該班次才能使用，似乎本末倒置。

高鐵應在人性化營運基礎上，力求以ＡＩ大數據分析管理，事先充分預吿各時段各班次運量；宣導事先購買及計畫到站才購買自由座的民眾較適合到站的時間，以分散超尖峰時段搭乘的自由座人潮；同時在超尖鋒時段，在進站及月台實施即時調整的管控自由座候車人數，應該是較妥適的管理方法。