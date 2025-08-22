補貼換入股 台積請說不

據報載美國政府擬入股Intel，並可能依此例入股台積電，此事萬萬不可！當初台積電赴美投資設廠，號稱是為「接近客戶」，實則為受美國脅迫而不得不赴美。當時拜登政府的「晶片法案」六十五億美元補助，現在恐僅有十五億美元，當時合約應無載明此資金要用於入股台積電。

今年三月，台積電宣布將加碼投資一千億美元。當時台積電與台灣政府應沒同意，未來會讓美國政府以「晶片法案」的六十五億美元補助入股台積電，故台積電有理可爭。

為什麼不應同意美國政府以此方式入股台積電？首先，六十五億美元換取台積電股票，如何評估價值及該換取多少股票？其次，美國政府雖說其入股Intel並不享有投票權，只是要換取利潤，但以這種橫柴入灶方式入股已說明其本質，將來還會提出什麼要求？

美國總統川普之前最著名的破產案例為大西洋城的Taj Mahal賭場。當時川普投下巨資，開幕後卻被當時的利率及利息拖垮。當時川普渴望降息，今天川普的「又大又美法案」大幅增加了美國國債，其解套的說辭是只要美國ＧＤＰ成長，債務就不是威脅；聽起來是否跟過去Taj Mahal的故事很類似？

將來若美國要台積電買回這六十五億元換得的股票，台積電得付出多少錢買回？若台積電與美國政府進行訴訟、拒絕美國入股，耗費的法律費用應也僅千萬美元。美國政府若想要台積電股份，應自公開市場購入，不能以特權要脅換股，台灣應警惕法國能源巨頭阿爾斯通被美國搞垮的歷史。