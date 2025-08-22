高鐵塞爆 釜底抽薪還是要加班車

高鐵疫情後客運量大幅成長，甚至成了世界少有的高鐵賺錢公司。在節慶連假超尖峰時段，有民眾手持對號座票，卻因自由座乘客塞滿車廂走道，無法到達座位；更有民眾雖然有座位票，卻擠不上車。

高鐵評估認為，這些時段大量湧入的自由座旅客，是衝擊自由座甚至對號座乘車品質的關鍵。因此研議啟動部分尖峰時段自由座限量措施，以均化自由座的旅客人數，提升整體乘車品質。甚至要試點推行「指定車次自由座」，要求旅客購票時選定車次，以控制自由座人數。

這新制度「非常蠢」。政策設計應回歸以人為本，保障旅客流動的機動性，而非只為控制而控制。高鐵自由座車票定義為「於購票當日不指定車次及座位，各列車自由座車廂並無搭乘人數限制」，故高鐵考慮祭出「指定車次自由座」緩解問題。但若指定車次、規則未變，仍有自由座旅客上不了車怎麼辦？那些指定車次的自由座旅客，上不了車，是不是可以補償？

釜底抽薪的辦法還是要加班車，而且就是開板橋至台中往返的全車自由座加班車，因為旅客都是集中在這一段，要開「站站停」或「直達」都可以，取決於班表插入新車次的優化與調度的方便性。以目前的運能，每小時有一班加班車應該還是擠得出來。

回顧二○一五年高鐵財務改革方案，其原本簽署的ＢＯＴ模式特許期為卅五年，予以延長至七十年，實質等同高鐵公司「偷走」國家與社會卅五年權益。儘管此舉確保高鐵免於資金困境，也讓高鐵取得生機，高鐵更應思索如何更有力地回饋社會。在這高鐵滿載、民怨沖天的時刻，政策若僅止於訂定限量自由座或指定車次自由座，恐引發更多旅客不滿與實際困擾。

加班，提供更多服務、回饋社會、強化公共利益，才是正途。