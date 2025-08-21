重啟核三核四 能源政策最佳路徑

核三重啟公投將在八二三投票，賴總統面對核三議題的態度一如既往，就職周年前卻拋出「不排除接受先進新式核能」。放著現成的核電廠不用，卻空想花巨資興建ＳＭＲ，只會讓台電的財務狀況雪上加霜，且浪費公帑。

日前核子反應器設施管制法修正通過，可以讓核電廠運轉期滿後得申請換發執照；換發運轉執照的有效期間，自執照生效日起算最長廿年。核三廠已依法除役，重啟至少需要三年半；未來三年半，台灣民眾仍沒有便宜又穩定的核電可用。

外電報導，加拿大安大略省要投資興建四部ＳＭＲ機組，投資經費高達二○九億加幣，換算超過一百億美元，每部ＳＭＲ機組只能發電三○○百萬瓦，四部機組加起來僅一二○○百萬瓦。對照核三廠兩部機組，每部發電九五○百萬瓦，是加拿大安大略省ＳＭＲ的三倍，因此要取代核三廠則最少需有六部ＳＭＲ機組，投資經費恐超過一五○億美元，對台電公司或政府都是巨額負擔。但重啟核三廠，在未來廿年僅需三百億台幣，一五○億美元與三百億台幣，兩相對照，利弊顯而易見。

目前封存的核四廠已有兩部完工的機組，每部機組可發電一三五○百萬瓦，比核三廠機組發電量高出四○○百萬瓦，兩部機組可發電二七○○百萬瓦。只要賴政府願轉念、重新檢查安全性再重購燃料棒，台灣就有一座新的核能電廠可用。加拿大的ＳＭＲ是北美地區第一座，預計二○三○年完工，距離目前尚有六年之久；可見對已處於缺電危機的台灣，其時效性遠不如重啟核三與核四。

核四廠是蘇貞昌第一次閣揆任內，由時任副閣揆的蔡英文主張追加預算而完工，因此縱使核四廠完工經費近一百億美元，也比加拿大的ＳＭＲ還便宜。況且核四廠是現成的，同時發電容量二七○○百萬瓦，比加拿大ＳＭＲ的一二○○百萬瓦高出一倍多；為何擺著不用，卻不排斥美國人建議的ＳＭＲ？其實，美國人就是把賴政府當冤大頭看待。

論機組規模，核四廠的二七○○百萬瓦發電量，換算下來需要九部ＳＭＲ機組；核三廠的一九○○百萬瓦發電量，換算下來則需六部ＳＭＲ機組。加拿大安大略省四部ＳＭＲ需耗時六年完工，台灣不論興建九部或六部ＳＭＲ，耗費的時間只會更久，要忍受更長的缺電危機，這是最佳選擇嗎？

ＳＭＲ沒有大家想像得那樣美好，不論六部、九部，甚至十五部機組，可能就有六個、九個、十五個地點，不論放到哪個縣市、地方區域，恐怕就吵翻天了！大家都不願核電廠就在我家隔壁。重啟核三、延役廿年；核四商轉廿年至六十年，過程中再等待引進核融合新型核能，才是台灣能源政策的最佳路徑。