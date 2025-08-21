水含放射核種氚 能不喝？

民進黨北市黨部前副執行長陳聖文，昨天帶著到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜的瓶裝水，至國民黨中央黨部踢館，嗆國民黨應身體力行把水喝下去。國民黨發言人楊智伃則一口喝下，並表示台灣需要穩定能源，而不是操作情緒。這場被當場踢爆的反核秀，也反映出部分國人對於核能、核廢料與輻射的誤解或無知。

我們期待的是「非核害家園」，而不是「非核家園」，這是前原能會主委歐陽敏盛的名言。不管是核災還是核廢料，民眾真正擔心的核害，應該還是輻射線是否會致癌。然而，地球上的輻射無所不在，有來自天上的、地面上的，也有來自人體自身的。地球本身就是從四十五億年前中子星爆炸，經過多次核反應、產生高原子序的元素而形成的。

如今，短半期之核種早已衰變殆盡，長半衰期之核種，如鈾二三五、二三八等，依舊在地面上長存，閃爍著核輻射。廣義來說，地球本身就是個「核廢料」，其中鉀40的半衰期為十億年，仍存在於地球各地。鉀為人體必需元素，鉀40在人類體內發射加瑪射線。

太陽也是個核反應進行中的恆星，太陽為地球帶來溫暖，也帶來致命的輻射線；所幸地球具有大氣層保護、又有磁場，人類才不受核子輻射線侵害。這些宇宙射線與大氣層產生許多核反應，譬如碳14等核種產生；碳14半衰期五七○○年，產生之後形成二氧化碳，透過光合作用使蔬菜成長而被人類食用，成為人體的一部分，在人體內不斷的發射貝塔粒子。

日前，清大原子科學院前院長李敏教授說，根據核安會輻射偵檢普查，全台輻射較多的地方是台北車站，因其建築物以花崗岩為牆壁。的確，花崗岩中鉀元素占約百分之四，也是其中原因。高輻射的地區還有金門，因為金門是花崗岩島。幾年前我到香港中文大學參加一場中子散射應用研討會，與時任香港城市大學校長郭位院士閒聊，郭院士說香港的輻射是台灣的三倍，因香港是花崗石構成的島，但輻射效應低到可忽略不計。

台北車站的高輻射背景除了花崗岩外，氡氣強度也是一項因素。空氣中的氡氣來自土壤中錒系元素之衰變，放射性氡氣吸入肺部，在胸腔中發射阿法粒子，是背景輻射的主角。氡氣易累積於通風不良的地下建築及隧道中，惟台北車站及雪山隧道的通風都相當良好。其實，就連放射核種氚也是自然界的產物，日常每公升飲用水含有之天然氚，發射的貝塔粒子為每秒一萬顆，是世界衛生組織的飲用水標準，您喝不喝？

核廢料會慢慢蛻變，有些核種須經萬年才會到達背景輻射值；在這段時間，除非用新科技轉換核子成為短半衰期核種，或轉化成可再度使用之核燃料，在原子爐中燒掉外，只有加以屏蔽與隔離、萬年深埋於數百或數千公尺之地下。縱使萬年穩定的地質，也很難保證沒有極少數輻射核種溢出、擴散至地表；適當的耐腐蝕包封容器與良好的地質選址，其輻射數量經詳細的核種遷移計算後，到達人類生活圈的輻射強度，比台北車站還少。

民眾擔心的是這些滲漏的核種輻射是否會致癌，這是數千或萬年後可能發生的事件，然以目前生醫科技進步的速度，人類基因廿年前才定序完成，癌症在未來可能已不再是絕症。另外，核廢料還會隨半衰期慢慢蛻變，但工業產生的重金屬汙染卻是不會衰變的，幾億兆年都在那裡！政府處理重金屬汙泥以垃圾淺埋為主，怎不設法將這些永久不會衰變的重金屬永久隔絕於人類呢？