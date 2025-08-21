廢話部長 難救市場恐慌

近期美國在半導體關稅以及補助政策上的強硬態度，引發台灣產業界的高度關注。川普預告半導體關稅可能提升至百分之三百，並提出補助變入股的計畫，直接點名台積電、三星、英特爾等企業。此舉不僅使台積電股價重挫，也讓台股大盤昨日暴跌七二八點，市場恐慌情緒蔓延。然而，面對這場可能影響台灣經濟命脈的危機，經濟部長郭智輝的回應卻顯得空洞乏力，讓人不得不質疑政府的應變能力。

針對美國政府可能入股台積電一事，郭部長在受訪時表示，「需要確認訊息和真正影響的程度，這都需要專家評估。」並提到若半導體被課徵高關稅，政府會「研擬一套方式協助業者」。事實上，這樣的說法無疑是一種官場廢話。當前情勢已經非常明朗，美國政府不僅在關稅上施壓，更試圖以股權交易方式介入台灣半導體產業。此時此刻，政府的責任是提出具體對策，而非以模糊的語言拖延時間。

更令人擔憂的是，郭部長的言論不僅未能安撫市場情緒，反而讓民眾對政府的能力產生更大的質疑。社會輿論紛紛批評其缺乏魄力，「廢話部長」的標籤一再出現。網友留言指出，「政府會研擬一套方式協助業者，至於計畫是什麼，還在想？」以及「他還是不要講話比較好，避免吳姓立委又要幫你解釋！」這些意見反映了民眾對政府的不信任，也凸顯了官員溝通能力的重要性。

值得注意的是，日前立院民進黨團幹事長吳思瑤也忍不住公開批評郭智輝，表示自己不是經濟部發言人，並要求部長「好好思考問題」。身為一國經濟部長，在面對國際重大議題時，不應將責任推給專家或其他人，而是要展現領導者的果斷與智慧。官場廢話或拖延戰術只會讓民眾失去信心，更可能讓台灣在國際談判中處於被動地位。

當前情勢不容樂觀，美國政府的政策可能對台灣半導體產業造成深遠影響。若美方成功入股台積電，不僅會削弱台灣對護國神山的自主權，也可能使台灣在全球供應鏈中的地位受到威脅。因此，郭部長應迅速採取行動，包括與台積電、其他相關企業進行密切溝通，並與外交部合作向美方釋出明確立場。

此外，政府應制定具體的危機處理方案，例如設立特別基金協助企業應對高關稅衝擊，或尋求其他國際合作來分散風險。

最後必須強調，危機面前沉默比空洞的言論更有價值。若郭部長無法提出具體方案，不如少說話，以免引發更多爭議。真正有效的領導者應以行動證明自己的能力，而非以官場語言掩蓋自己的無能。

面對美方的壓力，台灣需要的是一個有魄力、有智慧的經濟領袖，而非只會說「我們會研擬一套方式」的廢話部長。