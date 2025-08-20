科技．人文聯合講座／造山者的憂患意識

紀錄片「造山者」讓觀眾認識台灣半導體產業的歷史脈絡。其中一位關鍵人李國鼎，片中著墨不多，只有兩句重要的話形容他。第一句出自張忠謀之口：「沒有他（李國鼎）就沒有台積電。」第二句出自盧超群的ＩＢＭ老闆：「李國鼎瘋了才會為台積電籌這樣的巨額經費。」我曾與李國鼎先生有過短暫卻深入的互動，能感受李國鼎為何願冒這麼大的風險，被ＩＢＭ認為瘋了。

一九九六年，我擔任交通大學電子資訊中心副主任時，正值中心大樓落成，由李國鼎先生題字。開幕當天，我有幸攙扶李先生進入會場並和他長談，那一刻讓我深深體會到一代宗師的風範。當時的李國鼎雖然年事已高，眼中卻仍透露著對台灣科技發展的深切關懷，殷殷囑咐要有為下一個世代設想的使命感。當時他早已預料到台積電晶圓代工生根於台灣的必要性，值得為國運下這個賭注。

多年後，我榮獲中華民國管理科學學會頒發的「李國鼎管理獎章」，及至二○二四年榮膺成功大學「李國鼎榮譽學者」，實深感榮幸，也讓我深刻反思李國鼎先生代表的精神內涵。「造山者」雖然詳細記錄了改變台灣命運的經過，但我們更應探討的是，為什麼李國鼎會有如此前瞻的思維？答案在於他的成長背景—抗戰時期的憂患意識。

李國鼎在中國戰亂期間求學，他是「中英庚款」公費留學生，在一九三四年赴英國劍橋大學學習物理，並進入他嚮往的卡文迪許實驗室（Cavendish Laboratory），接受原子物理與低溫物理的相關訓練。一九三六年後於皇家學會蒙德實驗室（Mond Laboratory）從事極低溫下的超導研究，並發表相關成果。

一九三七年當七七抗戰的消息傳來，李國鼎毫不猶豫地束裝返國、投入防空部隊，從理論物理走向實用科技。抗戰勝利後他參與沉船打撈、籌備造船公司，最終來到台灣。

李國鼎那一代的財經團隊秉持孤臣孽子之心，不計政治與個人利益而為國家鞠躬盡瘁。正是這種憂患意識，讓李國鼎不斷思考要為下一個世代做什麼；他們培養人才、創造產業動力，最終促成了張忠謀回台創辦台積電，開創了台灣電子產業的黃金時代。

然而，當我們回顧這段歷史時不禁要問，當年的「造山者」已成傳奇，我們這一代享受著他們創造的成果；但我們這一代可曾想過，要為下一個世代創造什麼？更令人憂心的是，在美國壓力尚未全面到來之前，台灣的「護國神山」台積電就已被推向海外投資，協助美國「再製造業化」，這種戰略思維是否符合李國鼎等人的憂患意識精神？

「造山者」敘述的台灣科技奇蹟並非偶然，而是源自於一代人深刻的憂患意識。在當前複雜的國際局勢下，我們更需要繼承這種「孤臣孽子」的使命感，為下一個世代的台灣做出我們這一代人應有的貢獻。（作者為前科技部代理部長）