政府若不甩公投結果 找誰救濟

八月廿三日將舉辦核三重啟之公投，而依公民投票法第廿九條第一項，公投結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，才算通過，難度著實不低。而即便公投案過關，效力到底如何，恐更值關注。

此次公投案的主文，即「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」此提案，乃是依據公投法第十五條第二項，由立法院院會通過後提出，性質上屬重大政策之創制或複決。而根據提案理由，首先是今年台灣全面廢核後，綠能開發成效不佳，不僅光電弊端叢生，亦使台灣電力的主要來源，幾乎來自於火力及天然氣。如此的結果，就與永續環境的國際趨勢相違背，因此若能保有一定的核電運轉能力，除可為過渡時期的能源輔助外，亦可達到節能省碳的目的。

而因台灣的核能爭議，從來就不是單純的科學與技術問題，致常呈現兩極化，即非Ａ即Ｂ的現象，為打破如此僵局，最終由公投來決定，顯然也是沒辦法中的辦法。而如果公投案未過，依據公投法第卅二條第一項，兩年內不得針對同一事項，再提公投。至於公投案若過關，依據公投法第卅條第一項，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，只是如此的效力規定，除同樣只有兩年的期間限制外，所謂必要處置之用語，則更屬模糊，也等同賦予給權責機關極大的裁量權。

尤其，此次核三重啟公投案即便通過，依據核子反應器設施管制法第六條第三項，仍必須由台電向主管機關提出申請，並經確認安全無虞後，使能再啟動運轉。故若台電不為申請，或者申請後經主管機關（核能安全委員會）確認有安全疑慮，甚或來自行政機關的消極不作為，可能就會使重大政策的公投結果，只具建議效力。

為免公投流於形式，勢必要有相對應的救濟手段。惟目前公投法並無針對此等情況可為訴訟之明文，所以在解釋上，或可依據訴願法第二條第一項與行政訴訟法第五條第一項，以行政機關應作為而不作為為由，提起行政救濟。只是此等訴訟權保障的對象乃為人民，在核三公投的提案人是立法院下，是否有提起訴訟的適格性，恐面臨巨大法律挑戰，致僅能向憲法法庭尋求突破。

惟於憲法訴訟法，僅有國家機關得就法規範是否違憲提起憲法訴訟之權，並無針對重大政策可為救濟之明文，致使憲法訴訟這條路，也因此被阻絕。故為避免公投結果淪為一場大型的民意調查，立法者實應檢討現行公投法有關通過公投之結果，如何讓其產生實質的拘束力。尤其是重大政策的創制與複決，更應明文權責機關不作為時，該如何究責之機制，同時也應明確賦予提案者有提起救濟之權利。