東施效顰的非核神主牌 還要拜嗎

本周六就要核三延役公投，有朋友問：「如果公投通過，政府會重啟核電嗎？」出乎意外的，在場所有人都搖頭說「不會」。

跡象很清楚，連身為總統的賴清德都不避諱表態不支持核三公投，也要求黨內一致投下「不同意」票，並聲稱核電「不是公投所能解決」。換句話說，即使公投通過，政府也可能以各種理由阻止核三重啟。

然而，沒有核電的台灣就一定安全且供電無虞嗎？事實恐非「用愛發電」的人士所能想像。二○一六年蔡英文效法德國總理梅克爾，也想把台灣變成「非核家園」，理想很美但現實有困難，最大不同處在德國有非核條件，台灣有嗎？

德國非核有三條件：首先，德國有卓越先進的綠能；其次，老百姓願負擔更高的電價；其三，德國能向擁有五十八座核電廠的法國購電。而更值得注意的是，德國現任總理梅爾茨已表示退出核能是個錯誤。

反觀台灣沒有德國的非核條件，卻強推「非核家園」，猶如「東施效顰」。結果就是關掉安全乾淨、便宜有效的核電，然後燃煤發電火力全開，山林田野到處種電，連魚塭海濱也不放過，更欲加碼向美採購天然氣，完全無視存量有限及航運被封鎖的潛在風險。

影響所至，空汙更嚴重、國人健康堪慮、生態景觀被殘害、ＡＩ科技產業不樂觀，甚至台電年年虧損。不禁令人懷疑，「非核政策」果真是為台灣好？還是另有更大盤算？

在多個國家重啟核電的今天，梅克爾的「非核家園」政策受到質疑，台灣的「非核神主牌」還要繼續膜拜下去嗎？