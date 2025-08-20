聽新聞
日本核災後續擁抱核電 值得借鏡

聯合報／ 鄧豐洲／文史作家、傳統詩人（台南市）
日本福島第一核電廠。美聯社

核三廠二號機於今年五月十七日除役，正當民進黨政府慶幸達成「非核家園」目標之際，關於「用肺發電」討論度也高漲，促使核能發電的議題再度發酵。

二○二五年的發電配比計畫，燃氣為百分之五十、燃煤為百分之卅、再生能源為百分之廿。而二○二四年的實際數據是，火力發電量占比達近八成；再生能源為百分之十一點九；核能為百分之四點七。由此得知，火力發電占比過高、而不穩定的再生能源未達預期目標，帶給國人各種隱憂。

其一，仰賴進口的火力發電比例過高，具有潛在的國安危機。畢竟國內天然氣及煤炭的安全存量有限，一旦受國際局勢影響而輸入延誤，即發生無原料可發電的狀況。

其二，燃氣及燃煤發電所產生的廢氣，對國人健康有一定的危害；此外，增加溫室氣體排放量，更是促使地球暖化的元凶。在環保方面，實在很難立足於世界潮流。

其三，台電因購買天然氣、煤炭及再生能源的成本過高，導致連年嚴重虧損。政府卻欲以超徵的稅收補貼台電虧損，以致民怨高漲。若再因此調整電價，勢必影響人民生計。

其四，反觀鄰國日本，日本政府議定新能源計畫，至二○四○年預計核能發電占比百分之廿。日本與台灣同是能源高度依賴進口的國家，而且地震等天災頻率高於台灣，其核能發電仍占二成，值得我們借鏡。

其五，反核方的論點是核能安全與廢核料處理問題，此類問題已獲國內的學者專家證實技術上無問題。筆者曾參與國內天然氣接收站的工安查核工作，認為火力發電亦非完全安全。

台灣正需要充足、穩定與低成本的電力。讓人民健康，用電不虞匱乏，正是執政者的責任。

謹以三首詩敘述電力與環保同等重要：〈火力發電汙染多〉：「燃氣燒煤汙染多，健康長損體違和。碳排促進地球暖，自毀生機莫奈何。」

〈進口能源藏危機〉：「進口能源難掌控，多端世局懼封關。價高升降隨人制，重視國安宜減刪。」

〈核能發電保基載〉：「核能生電空汙少，成本低廉基載安。技術無憂勤管理，盡心環保地球歡。」

