政府數據失真 難怪不知人民苦

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）

主計總處家庭收支調查顯示，一一三年未滿卅歲年輕人之平均年所得為新台幣五十五點九萬元，但很多年輕人沒有爆肝加班或「斜槓」的話，月領根本不到四萬元。再加上物價漲幅及租屋、水電等固定支出後，即便省吃儉用，成為月光族的比例恐怕也不低。

這種數據，除了嚴重打擊年輕人士氣外，更可怕的是，若奠基在這種失真的數據上，國家青年政策就難對症下藥。以少子化問題而言，年輕人因工作沒保障、月薪低買不起房而不敢生育，政府看到的卻是年輕人「已經擁有五十五點九萬元年所得」，當然無法理解年輕人為何嫌房價貴、又不願結婚生育，勢必無法端出切中問題的政策牛肉。

過往民進黨在年輕族群的支持度相當高，近年來年輕選票卻不斷流失，年輕人希望民進黨執政能扭轉「看不到未來」的痛苦，盼到的卻是政府總拿出失真的數據澆熄年輕人熱情，如果持續下去，民進黨的年輕選票只會更迅速減少。

執政黨不該為了美化施政而拿出虛假數據，要好好思索究竟怎樣做才是正途，才能留得住年輕人，對台灣的發展亦為長遠之道。

月收入 年輕人 賴政府

