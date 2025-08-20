卓揆昏睡內閣 何時才有病識感

台北市長蔣萬安近日點名賴清德總統應延攬和碩董事長童子賢入閣。行政院長卓榮泰昨日被問及相關議題，語帶嘲諷直言「首都市長最近言行經常脫離市政，請不要著急、慢慢學習」。

卓榮泰是要蔣萬安跟誰學？卓院長過去只做過市議員、立委、民進黨正副秘書長與主席、總統府副秘書長，並無任何部會首長及縣市長歷練，任閣揆時間比蔣萬安當市長還短，好意思出來道人之短還說己之長嗎？

卓院長的爭議言論也不比經濟部長郭智輝「遜色」，包括川普關稅出爐前夕要國人「安心睡」，強調「風險可控、政府有準備」，又說就算普發現金，每個人只能買個遙控飛機或冰箱，對國家毫無助益，都是對自己毫無「病識感」、對百姓沒同理心的態度。

卓榮泰內閣上任迄今滿意度已跌至二成六，整個內閣目前卻仍毫無動靜，沒有人被更換，也沒有人自請離開。七二六大罷免大失敗的第一時間，內閣沒有異動即已失去主動性，難道一定要等到八二三再被「完封」一次才有「病識感」？

卓院長能否繼續坐穩官位尚且不知，蔣萬安市長是民選首長，其施政優劣市民心裡有數，他推薦的人選也可討論，但談到「慢慢學習」？是學習卓內閣閣員的「胡說八道」還是「不知民間疾苦」？或是要學習這個「安心睡」內閣？

一年半來，政府給人民的印象只有大罷免、救災不力及妥協於美國疊加關稅；鬥完藍白、再鬥黨內，不是「戰鬥內閣」而是「鬥雞內閣」，就算將之形容為「戰敗的鬥雞」也不為過。

卓內閣已從普通病房「睡」到加護病房，還要繼續睡嗎？這個內閣再不動手術、再不更換新的器官和輸入新的血液，恐怕連人民都要「奄奄一息」了！