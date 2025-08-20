823投票 賴清德能否聽見民意

賴清德總統民調支持度直直落，七月風災處理不善、七二六大罷免失敗、美國關稅戰的內憂外患接踵而來，賴民調要能上升也難。惟接續八二三的罷免投票與重啟核三公投的結果，有可能是壓垮駱駝的最後一根稻草，筆者預估賴的支持度和滿意度恐怕只會更低。

首先，賴總統執政一年多來的政績，可總結為「對外強力抗中、對內對槓在野、黨內清除異己、號召青鳥聲援、持續清洗人心」。賴並非初履政壇的小白兔，施政民調卻一路下滑；事後諸葛，原因之一為只用自己人，人才運用狹隘且偏於一隅，官員缺乏中央格局經歷，勢必影響政務推動。

其次，由賴的個人背景推斷，九月之後賴政府政策主軸不太可能有重大改變。賴由寡母含辛茹苦養大，雖說建中畢業但當屆未考上醫科，而係退伍後再經學士後醫科一圓學醫之夢。醫師具有不同於其他學門之專業知識，診斷治療必有其強勢主見而不容患者「異見」，賴長期以來之從政風格，將醫師性格表露無遺。

賴堅持必念醫科之苦讀生涯，顯見其毅力與耐力驚人，他的政治性格亦存在若干執拗，當年二三二天不進台南市議會備詢，成為台灣地方自治史上第一人。賴還有「台獨金孫」稱號，已逝台獨大老辜寬敏對其支持不遺餘力，賴公開自言為「務實的台獨工作者」；其對外立場親日甚於親美，對於日殖時期興建烏山頭水庫的設計師八田與一推崇至極，卻不曾讚譽蔣氏父子對台灣經濟的貢獻。賴的成長、個性及從政理念，注定了執政一年多來諸多偏離民意的表現。

再者，三歲看大、七歲看老，賴清德已年過六十，殊難改變其行事作風。賴性格固執，執著細節，缺乏國家領導人的寬宏大局。以南部風災為例，經歷一個多月後，八月在中央防災會議上，賴仍為其七月勘災時「國軍不能進民宅救災」的失言辯解。在台南以「屋頂自己爬」和「郭國文有訊號」的不妥發言態度回應災民，經媒體不斷播報和政論節目討論，南部民眾之不滿即顯現於賴總統的民調數字。

第四，當川普施政著重「讓美國再次偉大」，關稅戰再來就是汲汲營營爭取諾貝爾和平獎，川普忙於應對俄、中，必然無暇對「如筆尖般大」的小小多山台灣多所眷顧。有論者建議，提升賴總統施政支持度的做法，應是改變對兩岸關係的態度，推動溝通和交流。惟多年來，賴卻對九二共識不屑一顧，甚至不如蔡英文的「中華民國台灣」之說；賴執政後一系列「新兩國論」發言，讓對岸將其牢牢貼上台獨標籤，難有善意回應。

七二六首波大罷免大失敗之後，賴宣示民進黨支持罷團再戰八二三，可見賴堅持立場絕不退縮。賴有火車對撞的絕猛勇氣，民眾卻不想同歸於盡。唯願賴能多以蒼生為念、民眾福祉至上，讓人民安居樂業，則台灣之福也！