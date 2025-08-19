教師身心調適假 「自己請自己」

教育部研擬給予被教學、行政與無盡的情緒勞動壓得喘不過氣的老師們「身心調適假」，但當我們欣喜地想打開這個禮物時，卻發現裡面空空如也。原來，三天的「身心調適假」竟是要併入每年僅有七天的「事假」計算。

首先，這三天假是從本來就捉襟見肘的事假中「挪用」的，這就像是老闆宣布今年加薪三千元，但同時宣布要從你的薪水裡扣三千元當作福利金一樣荒謬。這種「被請客，但要自己埋單」的尷尬，凸顯出教育主事者不食人間煙火的顢頇。

其次，高中職學生們每學期有三天獨立額度的「身心調適假」，這是對他們身心健康的真正重視。但當老師被期許要成為學生情緒的引導者、壓力的疏導者，老師自己的身心調適需求卻被視為私事，雙重標準可見一斑。

最後，教育主事者如真想知道老師們的身心壓力從何而來，請走進校園看看「校事會議」是如何成為壓垮教師熱情的最後一根稻草。任何一件投訴，無論多麼偏頗無理，都可能啟動漫長、繁瑣且充滿敵意的調查程序。在過程中，老師不再是教育專業者，而是等待被定罪的嫌疑人。那種孤立無援、動輒得咎的恐懼，才是最深層的心理內耗。

我們需要的「身心調適」，正是為了從這種制度性的消磨中暫時抽離、重新整理。而教育主事者給的，卻是一個需要自掏腰包（扣事假）的「安慰獎」。這場「身心調適假」鬧劇，不但未能解決實際問題，反而折損了教育主事者關懷教師的誠意，讓第一線教育工作者更顯孤立。