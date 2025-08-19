科技．人文聯合講座／我工業界絕對禁得起這次風暴

雖然川普的關稅風暴尚未完全底定，但新增加的關稅和台幣升值，對我國的工業界來說絕對是一個風暴，而且是一個相當巨大的風暴。相信國人一定擔心我們能否禁得起這個危機？我卻要說，我們絕對禁得起！

我年歲已大，也因此見過國家經歷過的種種困難，早年有好一陣子我們依靠美援，相信如今少有年輕人知道我國過去有一個政府機關叫做「美援會」；我們也有一個美軍顧問團，美國的軍官常常出現在我們的軍營裡。但是美援會不見了，美軍顧問團也撤離了，這表示台灣後來已可靠自己了。

過去中華民國在聯合國占有一席之地，但之後我們被迫退出聯合國，當時對很多國人來講是一個很大的打擊。我當時在美國工作，當然也感到很痛心；沒有多久，另一個對我們非常不利的消息是美國和我國斷交。我還記得，那一天我在清大校園內，一位我完全不認識的學生告訴我：「美國已和我們斷交了！」顯然這位年輕的學生也有「天之將傾」的感覺。

就在這個時刻，我們幾位教授有幸和李國鼎先生見面。他告訴我們不要擔心，因為每一次國家受到打擊，其結果都是讓國家變得更加堅強；事實也的確如此，因為我們國家又度過了另一個危機。中國大陸的改革開放政策吸引了很多廠商，卻也有很多人認為台灣會面臨產業空洞化的問題。其實，工廠外移反而產生了很多有競爭力的產業，我國現在有多個科學園區和工業園區，裡面絕大多數公司生產的都是工業產品，而且能夠外銷。能夠外銷的原因，乃是因為這些產品已有相當大的競爭力。

我認為這一次的風暴，當然對我們的工業界有不利影響，勢必希望政府能有紓困的辦法。這次風暴的來源是國外，我們可以把它想成正在遭遇外國勢力的入侵。根據過去的經驗，我們的工業界相當有韌性，在技術、管理和推銷等方面都有人才，有很多企業主肯花大錢讓工程師下苦功，花很長的時間做出非常好的產品；我們的工程師也肯埋頭苦幹，正因為有這種埋頭苦幹的精神，工程師們累積了很多寶貴的經驗。這些經驗成為我們的資產，再加上國民日趨具備國際觀，所以能在世界各地打開市場。

但是產業短期內仍然需要政府的資助，因為關稅風暴可視作一場災難，國家遭遇災難，政府當然有責任要幫助災民。同時，政府應努力擴大我國的貿易夥伴。以印度來說，政府應特別關注印度的崛起，相當多重要的國際媒體都將印度列為特別追蹤報導的國家。單個國家成為重要媒體報導的對象，放眼國際僅美國、中國、印度，可見印度崛起對全球局勢的重要性。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）