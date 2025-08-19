台灣產業政策 要繼續「迷航矽谷」？

台灣產業現面對諸多因素困擾，民間人士大聲呼籲「護民生顧經濟、拒絕口號誤國」，顯示產業政策有急迫檢討的必要。台灣產業發展在蔡、賴九年執政下，「迷戀」矽谷並複製其優勢，不但已成為產業政策的焦點，甚至是政治正確的口號，成果卻乏善可陳甚或美夢一場。產業政策面臨關鍵的抉擇，是要「另謀出路」？還是繼續深陷在「迷航矽谷」的困境中？

發展科技經濟需全方位中心思想及戰略前瞻，也就是「科技體系」綜合彙整的哲學基礎，這是國家政策介入產業發展的指導原則，也涵蓋哲學基礎與策略面、科技發展面、市場與經濟面等關鍵元素。從認知與執行來看，科技體系可粗分為二大類，也就是以多元化、自由經濟為主體的樂觀主義哲學，及以政府主導為基礎的實用主義哲學。前者是「水到渠成、自然演化」發展策略的基礎，後者則是「因地制宜、政策操作」的理念實踐。

樂觀主義哲學符合熱力學規範的「分布共生、穩態演化、系統熵減」等「長期」自然演化條件的規範，美國戰後的繁榮與霸權，本質上是基於樂觀主義的消費經濟、投資及資本擴張，及曼哈頓計畫激發「科技霸權」的歷史性耦合。

實用主義強調政府必須介入、管制應用技術的開發，特別在資源不確定、時間緊迫、產業鏈尚未發展成型的時刻。其政策手段包括堅實與明確的管理制度、主導並節制科技資源的分配、訂定市場規則及推動基礎建設。

美國矽谷盛世是樂觀主義的實踐，以資本、自由市場及軍工體系技術外溢為基礎，由國際化華爾街金融＋矽谷技術霸權＋資本主義擴張及自由經濟導向的「金三角」所主導，是消費經濟、資本主義擴張、科技霸權的複合體。中國大陸以政府主導、實用主義及政府主導的各個「五年規畫」以實現「突破卡脖子」，但台灣在推動主權ＡＩ及「南北矽谷」是根據什麼科技體系或中心思想？或只是亮麗的政治口號？

蔡賴九年執政意圖複製矽谷優勢，事實上矽谷的真正優勢在於其科技體系、在地文化、樂觀主義及其衍生的軟實力，還有高度國際化且充沛卓越的人力資源、曼哈頓計畫激起的頂尖「基礎」科研霸權、快速資本流通、資本豐沛且資源快速流通的經營環境、清楚的市場定位，及最低程度的政府干預等條件。

台灣政府到底有何底氣或自信，希望能「複製矽谷」？在台積電即將變為「美積電」的時刻，「迷航矽谷」的產業科技政策已面臨不得不轉型的壓力。何去何從？望有為者三思！