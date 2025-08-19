日前大學分科測驗放榜，兩名因科展抄襲、學習歷程造假被多校醫學系取消入學資格的學生，又重新考回醫學系，評論者看法兩極。有人認為科展抄襲主要責任在指導老師，學習歷程則是錦上添花，無關學習能力，分科測驗證明他們有實力讀醫學系；有人則認為，無論如何抄襲或造假的行為並不可取。

在美國，十八歲已經是完全的公民，有能力判斷抄襲或造假是不對的，也有能力為自己的行為負責。分科測驗證明了他們的智商，並沒有證明他們的智慧；哲學家一致認為，有品德的人具有智慧，所以品德不是死守教條，而是面對不同情境時，能做出智慧的判斷和選擇。

當代學者南希．史諾主張，品德是一種社會智力，對比於學術智力，前者是能夠有智慧地處理人事、回應情境，後者則是很會讀書。如果用通俗的說法，很會讀書的人不一定很會經營人生，經營人生需要社會智力；換句話說，能夠成功地經營人生需要品德。

我經常提醒台大的學生：「你們很聰明，但是如果品格差，危害社會更大。」哲學家一再證明品德和幸福人生密切相關，所以聰明人不一定幸福，因為聰明人不一定有品德。

儘管我們的教育強調五育並重，而且德育居首位，但是目前社會主流的價值觀仍然是智育優先，好像孩子只要把書讀好，從此人生就一片坦途。但事實並非如此，否則台大畢業生一定比後段大學畢業生幸福。

經濟學之父亞當．史密斯認為，一個人快樂的泉源是受人喜愛，而金錢和名氣似乎無法真正令人快樂。透過金錢或名氣所得到「受人喜歡」，並不是真正「值得」別人喜愛。而受人喜愛有兩條路：第一條是由財富、名氣和權勢鋪成的道路；第二條則是追求智慧和善良。

史密斯指出，金錢、名氣和權勢顯然是受人喜愛的途徑，因為它炫麗、光彩奪目，很容易吸引一般人的注意。所以一般人追求財富是為了贏得旁人的關注。但是一旦你因此而受到大眾的歡呼和崇拜，就不再滿足於平凡的樂趣。一個日復一日上場接受狂熱歡呼聲的人，就像吸食毒品，會愈陷愈深，如果不增加劑量，就難以獲得相同的悸動。然而追求智慧和品德雖然比較不夠炫麗，而且幾乎毫無光彩可言，不過輪廓依舊優美。走在修練品德的路上，歡呼聲比較小，但因此所得到的肯定，真實、持久、穩定；它永遠不會䌓華凋零。

十八歲，經驗和智慧不足是可以理解的，希望被學校取消錄取資格是他們人生的轉捩點，從此記取教訓，在品德上做一個更好的自己，這樣一定能品嚐到一種特殊的成就感：發現自己存在的意義和價值！