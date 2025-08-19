打詐應融入「網際生態系」

台灣詐騙猖獗已成國安危機，不僅案件數屢創新高，造成的經濟損失更令人怵目驚心。民眾普遍認為政府打詐沒有在做實事，傳統打詐機制顯然失靈。

現行打詐主要延續被動的「個案偵辦」思維，等到民眾報案才開始調查。這種模式在應對跨境且手法多變的網路詐欺模式時面臨諸多困境，例如追查複雜金流、數位證據易滅失等。更甚者，現行法律存在顯著漏洞，法規對詐欺贓款追討採「報酬說」，導致詐騙車手就算詐得三百萬元，最終可能僅需返還七千餘元，讓被害人求償無門，嚴重打擊受害者信心。

面對數位時代的嚴峻挑戰，打詐機制必須從傳統的「被動反應」轉型為「主動出擊」，全面升級為「網際空間生態系統犯罪偵查模式」，就是把網際網路視為一個完整的生命有機體，而詐騙集團就是其中病變的「毒瘤」，不再等待毒瘤長大、擴散、造成傷害後才處理，而是從源頭追蹤、分析其生成與傳播路徑，從根本阻斷詐騙的養分與工具，藉此提升打詐的效率與精準性。

此模式將網際空間視為由「資訊通信技術」、「數位內容」、「使用者行為」及「環境因素」四大核心要素構成的生態系統，強調各要素間的互動與整合。

首先，是強化資訊通信技術。導入ＡＩ與大數據分析，建立智慧化偵查平台，實現主動式犯罪預防。例如，透過分析異常金流與虛擬貨幣交易，能在詐騙發生前或初期自動識別可疑模式並發出預警，讓金融機構得以迅速凍結可疑帳戶，以有效避免巨額損失。

第二，深耕數位內容分析。發展自動化內容辨識技術，建立完整的詐騙話術資料庫，透過機器學習持續優化，即時監控與過濾。面對高發的假投資詐騙，系統能主動辨識社群媒體上帶有「高報酬」、「保證獲利」等關鍵字的詐騙資訊，及時阻斷其傳播，直接下架詐騙網站或封鎖帳號，大幅減少民眾接觸詐騙的機會。

第三，整合使用者行為情資。強調跨部會情資整合，建立犯罪社群網絡分析模型，掌握詐騙集團的組織架構與運作模式。這意味執法單位能從逮捕單一車手，轉變為「打群組」、「打產業鏈」，從根本上瓦解犯罪集團。同時，強化執法人員在資安、數位鑑識等領域的專業訓練。

第四，優化環境建構。著重於法規制度的完善與國際合作機制的強化。行政院正擬修法，將現行的贓款追討「報酬說」改為「被害人被詐騙金額說」，要求詐騙犯全額返還其所騙取的金額，並針對高額詐欺加重刑責。同時，加速簽訂國際司法互助協定，建立即時跨境情資交換機制，讓民眾即便被境外詐騙集團所害，我國執法機關也能迅速透過國際合作，協同凍結資產並引渡涉案人員，有效追回贓款。

打擊網路詐欺是持續演進的「軍備競賽」。台灣必須加速從「被動反應」轉變為「主動出擊」，不僅要導入科技工具，更需要政府在組織上整合資源，成立專責網路犯罪偵查中心，並在法規與國際合作層面加速完善制度。唯有如此，才能有效遏止詐騙狂潮，讓民眾重拾對社會安全的信心，並最終實現「無詐騙韌性社會」的終極願景。